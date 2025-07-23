"Я некрасива, безграмотна": жену Петросяна высмеяли за отдых в России

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова возмутилась, что в соцсетях хейтеры раскритиковали ее после путешествия по Золотому кольцу России. Женщина была удивлена, что на этот раз негатив обрушился на нее не из-за вкусовых предпочтений в одежде, а в связи с выбором места для отдыха.

"В одном из российских СМИ появилась статья, где меня подвергли жесткой критике. К оскорблениям и унижениям я уже привыкла. Мол, я некрасива, безграмотна в вопросах моды – что ж, не буду спорить. Но больше всего поразило другое: автор статьи осудил меня за путешествия по России", - поделилась своими впечатлениями Татьяна в соцсетях.

Брухунова подчеркнула, что ей нравится путешествовать по стране, и, возможно, она еще отправится за границу, но в данный момент ее выбор пал на отдых в пределах России.

Напомним, что в 2019 году Брухунова вышла замуж за юмориста Евгения Петросяна, с которым ее связывали длительные рабочие отношения, ведь до свадьбы она была его ассистенткой. Известный артист старше своей избранницы на 44 года.

В 2020 году в семье Брухуновой и Петросяна появился сын, которого назвали Ваганом — в честь деда, отца знаменитого юмориста. В начале весны 2024 года стало известно о рождении дочери Матильды, которая появилась на свет в октябре 2023 года.

Супруга Петросяна регулярно выражает свои чувства к мужу, отмечая его поддержку и признательность за его заботу. Брухунова подчеркивает, что юморист высоко оценивает ее вкусовые предпочтения в одежде, несмотря на часто звучащую критику в сети.

В одном из недавних интервью стилист поделилась личными наблюдениями.