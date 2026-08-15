«Я не в силах уже что-то изменить»: мама Тимати публично обратилась к нему

Сегодня, 15 августа, один из самых узнаваемых рэперов страны Тимати отмечает день рождения — ему исполнилось 43 года. Теплые слова в адрес именинника прозвучали от самого близкого человека: мама музыканта Симона Юнусова не только поздравила сына, но и поделилась душевным признанием.

В своем посте Симона с удивительной искренностью описала сложный и многогранный характер первенца — без прикрас, но с безусловной любовью. Она не стала сглаживать острые углы и честно призналась, что в Тимати уживаются самые разные, порой противоположные черты. При этом мама подчеркнула, что уже не пытается ничего менять — ей остается только принимать сына таким, какой он есть, и радоваться его достижениям.

«Я не в силах уже что-то изменить, так как каждый приходит в этот мир с заложенным характером», — призналась Симона.

В завершение она пожелала Тимати здоровья, долгих лет жизни и напомнила о его новой роли: теперь он «за главного».

«Мой первенец, моя безусловная любовь. Мое нескончаемое волнение и радость. Мой педагогический провал и гордость. Мое разочарование и принятие. Становление отцом и мальчишеские увлечения. Умение наблюдать и неумение замечать очевидные вещи. Трудоголизм и желание спать до трех дня. Потребность дарить красивые подарки и способность забывать о важных датах. Как такие полярные вещи могут уживаться в одном человеке?!» — поделилась Симона.

В Сети моментально отреагировали на эти слова мамы Тимати. Пользователи считают, что женщина призналась в слепой любви к своей «корзиночке». Они не понимают, как таким образом можно поздравлять взрослого мужчину, который уже давно перешагнул 40-летний рубеж. А о нем почему-то пишут, как о маленьком мальчике.