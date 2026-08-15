«Я не в силах уже что-то изменить»: мама Тимати публично обратилась к нему

Сегодня, 15 августа, один из самых узнаваемых рэперов страны Тимати отмечает день рождения — ему исполнилось 43 года. Теплые слова в адрес именинника прозвучали от самого близкого человека: мама музыканта Симона Юнусова не только поздравила сына, но и поделилась душевным признанием.
В своем посте Симона с удивительной искренностью описала сложный и многогранный характер первенца — без прикрас, но с безусловной любовью. Она не стала сглаживать острые углы и честно призналась, что в Тимати уживаются самые разные, порой противоположные черты. При этом мама подчеркнула, что уже не пытается ничего менять — ей остается только принимать сына таким, какой он есть, и радоваться его достижениям.
«Я не в силах уже что-то изменить, так как каждый приходит в этот мир с заложенным характером», — призналась Симона.
В завершение она пожелала Тимати здоровья, долгих лет жизни и напомнила о его новой роли: теперь он «за главного».
«Мой первенец, моя безусловная любовь. Мое нескончаемое волнение и радость. Мой педагогический провал и гордость. Мое разочарование и принятие. Становление отцом и мальчишеские увлечения. Умение наблюдать и неумение замечать очевидные вещи. Трудоголизм и желание спать до трех дня. Потребность дарить красивые подарки и способность забывать о важных датах. Как такие полярные вещи могут уживаться в одном человеке?!» — поделилась Симона.
В Сети моментально отреагировали на эти слова мамы Тимати. Пользователи считают, что женщина призналась в слепой любви к своей «корзиночке». Они не понимают, как таким образом можно поздравлять взрослого мужчину, который уже давно перешагнул 40-летний рубеж. А о нем почему-то пишут, как о маленьком мальчике.
Тимати и его младшая дочь Эмма. Фото: соцсети
У Симоны есть и младший сын — Артему исполнилось 39 лет. Сам Тимати тоже давно познал радость отцовства: он воспитывает троих детей. Старшей дочери Алисе (от Алены Шишковой) — 12 лет, сыну Ратмиру (от Анастасии Решетовой) — шесть, а младшей дочери Эмме (от Валентины Ивановой) второго августа исполнился год.
А вы как считаете, мама Тимати поздравила его удачно или так себе? Поделитесь в комментариях.