"Я не скучаю": Ольга Дроздова сменила фамилию и отказывается выходить на сцену
Актриса Ольга Дроздова. Фото: Михаил Фролов / "КП"
Актер Дмитрий Певцов опубликовал снимок своей жены, актрисы Ольги Дроздовой. На фото она запечатлена в элегантном черном платье на премьере спектакля с участием супруга. Певцов подчеркнул, что его супруга яркая и красивая, несмотря на далеко не 20-летний возраст.
"Увидеть такую красивую Ольгу можно будет 28 декабря на ее спектакле "Актриса". Постановка почти такая же прекрасная, как моя жена", — написал артист.
Нужно отметить, что Ольга Певцова уже несколько лет не появляется в кино или на театральной сцене в качестве актрисы. Она полностью посвятила себя семье и преподаванию, являясь деканом театрального факультета в одном из московских вузов, где работает вместе с мужем.
В своих интервью актриса признается, что не жалеет о таком решении и не испытывает желания вернуться к актерской карьере.
"По сцене я совсем не скучаю. Смотрю на других с радостью, но самой выходить не хочется", — говорила она.
Пара состоит в браке более 30 лет. Они познакомились на съемках фильма "Прогулка по эшафоту" в 1991 году. В 2019 году Ольга официально сменила фамилию, взяв фамилию мужа.