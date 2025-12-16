"Я не скучаю": Ольга Дроздова сменила фамилию и отказывается выходить на сцену

Нужно отметить, что Ольга Певцова уже несколько лет не появляется в кино или на театральной сцене в качестве актрисы. Она полностью посвятила себя семье и преподаванию, являясь деканом театрального факультета в одном из московских вузов, где работает вместе с мужем.

В своих интервью актриса признается, что не жалеет о таком решении и не испытывает желания вернуться к актерской карьере.

"По сцене я совсем не скучаю. Смотрю на других с радостью, но самой выходить не хочется", — говорила она.

Пара состоит в браке более 30 лет. Они познакомились на съемках фильма "Прогулка по эшафоту" в 1991 году. В 2019 году Ольга официально сменила фамилию, взяв фамилию мужа.