«Я не могу объяснить, как этого человека еще не посадили»: Собчак считает, что у Джигана есть покровители

Волна обсуждений интервью Оксаны Самойловой не утихает — к дискуссии подключилась и Ксения Собчак. Журналистка не стала подбирать осторожных формулировок и прямо намекнула, что рэпер Джиган, по всей видимости, пользуется чьей‑то протекцией.

В своем комментарии к одному из разборов Собчак озвучила мысль, которая у многих витала в воздухе.

«Иначе я не могу объяснить, как этого человека еще не посадили. Мне кажется, за ним стоят люди, которые его покрывают», — высказалась Ксения Собчак.

По мнению журналистки, именно этим можно объяснить, почему в отношении рэпера до сих пор не последовало жестких правовых последствий, несмотря на громкие инциденты.

Собчак также предположила, что Оксана Самойлова прекрасно об этом осведомлена — и именно поэтому ее публичные высказывания звучат так сдержанно.

«Она старается не сказать ничего лишнего, сглаживает углы», — обратила внимание Собчак.

По этой логике, осторожность Оксаны — не просто попытка избежать конфликта, а осознанная стратегия, продиктованная пониманием расстановки сил.

Отдельно Ксения коснулась темы замалчивания проблем: «Именно поэтому все замяли и в 2023 году, и сейчас».

Этим высказыванием она подчеркивает, что ситуация не возникла внезапно, а тянется уже не первый год — и каждый раз, по ее мнению, срабатывал один и тот же механизм: громкие события постепенно сходили на нет, не приводя к серьезным последствиям для главного фигуранта.

Слова Собчак стали еще одним острым элементом в и без того напряженной публичной дискуссии — и вызвали новую волну комментариев: одни пользователи поддерживают версию о влиятельных покровителях, другие призывают не делать выводов без официальных доказательств.

А вы согласны с доводами Ксении Собчак? Поделитесь в комментариях.