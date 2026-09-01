«Я насладилась»: Полина Диброва отреагировала на новые откровения бывшего мужа

Телеведущий Дмитрий Дибров не побоялся острых тем и дал откровенное интервью, где затронул непростую тему своих отношений с Полиной Дибровой — обладательницей титула «Миссис Россия‑2017». История их семьи давно в центре внимания: Полина ушла от Дмитрия к бизнесмену Роману Товстику, но, как оказалось, связь между бывшими супругами по-прежнему сильна.
Реакция Полины не заставила себя ждать. Многодетная мама записала видеообращение прямо с курорта — под палящим солнцем и на фоне курортного пейзажа она захотела расставить все точки над i. В кадре Полина появилась в эффектном желтом платье в пол, а чуть позже поделилась серией снимков в откровенном черном наряде — платье, по ее словам, было куплено много лет назад, и только сейчас она вновь решилась его надеть.
Полина Диброва записала видеообращение после интервью бывшего мужа. Фото: соцсети
В своем послании Полина подчеркнула, что, несмотря на перемены в личной жизни, для нее Дмитрий навсегда остается частью семьи.
«Вышло интервью с моим бывшим, но все же мужем. Дмитрий навсегда останется моей семьей, я всегда буду поддерживать отца своих детей. Поддержу и сейчас. Хочу сказать: Дима, ты крутой!
Три с половиной часа пролетели в миг, и я насладилась диалогами. Конечно, мы поймали волну хейта, конечно, люди хотели грязи, разборок, а тут просто схлестнулись два интеллектуала и поговорили. Кстати, в моем бывшем гриль‑домике. Друзья, пора стать чуточку добрее. Я всегда буду защищать свою семью», — заявила модель.
Полина Диброва в черном платье. Фото: соцсети
Завершая обращение, Полина добавила теплые слова.
«Дима, спасибо тебе за сыновей и наши годы. Мы всегда рядом. Гордимся отцом!» — так она подписала ролик.
Ее реакция прозвучала как напоминание о том, что даже после расставания можно сохранить уважение и теплоту — особенно когда речь идет о детях и общем прошлом.
Полина Диброва с сыновьями и бывшим мужем. Фото: соцсети
Дмитрий и Полина Дибровы были в браке 16 лет. Они поженились 28 марта 2009 года, а официально развелись 25 сентября 2025 года. За это время в семье появилось трое сыновей: Александр (2010), Федор (2013) и Илья (2015).
Что касается причин: по словам Полины, в марте 2025 года, во время отпуска, она честно призналась мужу, что влюбилась в другого человека — бизнесмена Романа Товстика. После этого пара приняла решение расстаться. Развод прошел мирно: еще до официального расторжения супруги урегулировали имущественные вопросы и подписали мировое соглашение, на сам процесс пришли только юристы.