«Я насладилась»: Полина Диброва отреагировала на новые откровения бывшего мужа

Телеведущий Дмитрий Дибров не побоялся острых тем и дал откровенное интервью, где затронул непростую тему своих отношений с Полиной Дибровой — обладательницей титула «Миссис Россия‑2017». История их семьи давно в центре внимания: Полина ушла от Дмитрия к бизнесмену Роману Товстику, но, как оказалось, связь между бывшими супругами по-прежнему сильна.

Реакция Полины не заставила себя ждать. Многодетная мама записала видеообращение прямо с курорта — под палящим солнцем и на фоне курортного пейзажа она захотела расставить все точки над i. В кадре Полина появилась в эффектном желтом платье в пол, а чуть позже поделилась серией снимков в откровенном черном наряде — платье, по ее словам, было куплено много лет назад, и только сейчас она вновь решилась его надеть.