"Я — мягкий мякиш": Регина Тодоренко призналась, что зацеловывает троих сыновей

Быть многодетной мамой — это не только радость, но и постоянный вызов, особенно когда подходы к воспитанию у супругов различаются. Регина Тодоренко, известная телеведущая и мама троих сыновей, откровенно поделилась нюансами семейной жизни и своими сокровенными желаниями.

Воспитание: мягкость против строгости

Регина и ее супруг Влад Топалов воспитывают троих сыновей — и, как у многих пар, у них порой расходятся взгляды на методы воспитания. Артистка признается, что ее стиль родительства далек от жестких рамок.

"Я нестрогая мама. Я — мягкий мякиш. У нас с мужем происходят баталии на эту тему. Влад — достаточно строгий. Он считает, что мужчин нужно воспитывать в рамках и границах. А я не могу. Я их всех залюбливаю и зацеловываю", — цитирует Тодоренко MK.RU.

Этот контраст подходов — естественная часть семейной динамики: Влад выступает за четкие границы, тогда как Регина больше склонна проявлять нежность и теплоту в общении с детьми.

Заветная мечта: полноценный сон

Несмотря на радость материнства, Регина честно говорит о том, чего ей сейчас больше всего не хватает. Ее самая заветная мечта оказалась вовсе не материальной — это возможность как следует выспаться.

"Моя мечта — поспать! Я забыла, когда спала последний раз. Может быть, даже семь лет назад, когда была беременна первым. Очень хочется хотя бы пару раз поспать больше, чем четыре с половиной часа. Пока что на ближайшее время это самая большая моя мечта", — призналась Тодоренко.

Эти слова отражают реальность многих родителей: нехватка сна становится привычным спутником жизни с маленькими детьми.

Семья Тодоренко‑Топаловых: возраст детей и возвращение к работе

У Регины и Влада трое сыновей: старший Михаил (которого часто называют Майклом) — ему 7 лет; средний Мирослав — летом ему исполнится 4 года; младший Федор — малышу всего 7 месяцев.

Примечательно, что после рождения Федора в сентябре прошлого года Регина не стала надолго оставаться в декретном отпуске. К радости поклонников, она довольно быстро вернулась к профессиональной деятельности, умело совмещая карьеру и заботу о большой семье.

