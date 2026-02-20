В российском культурном пространстве случилась трагическая утрата. Не стало Николая Комягина — вокалиста группы Shortparis. О смерти артиста сообщила журналистка и общественный деятель Ксения Собчак.

Обстоятельства трагедии

По имеющимся данным, Николаю Комягину стало плохо после тренировки по боксу. Сердце артиста не выдержало нагрузки. Музыканту было всего 39 лет.

Ксения Собчак, лично знавшая артиста, поделилась теплыми воспоминаниями о нем.

"Я ходила на его выступления, и это всегда было несколько часов безвременья — с тем, что он творил на сцене. Мы делали вместе фестивальный проект "Заря. Онега", потому что он, как и я, хотел продвигать все русское и не только в столицах. Наше интервью — одно из моих любимых", — написала Ксения Собчак в телеграм-канале.

Она охарактеризовала Комягина как талантливого, яркого и самобытного артиста, подчеркнув его искреннюю любовь к русской культуре.

Творческий путь: от Сибири до мировых сцен

Николай Комягин — яркий пример артиста, проложившего путь от региональной сцены к всероссийской и даже международной известности. Он начал творческий путь в Сибири, завоевал признание в Санкт‑Петербурге, добился успеха в Москве, обрел всероссийскую известность.

Его творческий маршрут — от родного Новокузнецка до мировых культурных столиц — демонстрирует не только личный талант, но и силу самобытного российского искусства.

Вклад в культуру

Комягин отличался глубокой привязанностью к русской культуре. Несмотря на ограничения (в том числе запрет на проведение концертов), он оставался в России и продолжал творческую деятельность. Как фронтмен Shortparis, он создавал экспериментальные композиции, которые выделялись на фоне мейнстрима. Николай Комягин проявил себя как актер и композитор, работавший над кинопроектами. Он участвовал в фестивальном проекте "Заря. Онега", нацеленном на продвижение русской культуры за пределами столичных городов.