"Я им сказал": Артем Чекалин впервые рассказал детям о тяжелой болезни мамы

Накануне стало известно, что у 33-летней Лерчек рак желудка четвертой стадии. Перед очередным заседанием суда журналисты попытались узнать у Артема, в курсе ли сын и дочери Чекалиных о болезни мамы. Блогер не стал уходить от ответа, но и в детали вдаваться не захотел.

"Да, дети уже знают о болезни мамы, я им сказал", — коротко ответил Артем и тяжело вздохнул.

Больше мужчина ничего не добавил. По его лицу было видно, что эта тема дается ему невероятно тяжело.

У Лерчек и Артема Чекалина трое общих детей. Старшие — двойняшки Алиса и Богдан — родились в 2016 году. Дети появились на свет раньше срока, на 33-й неделе беременности, и первый месяц провели в неонатальном боксе для недоношенных.

С самого рождения мама активно публиковала их фото в блоге, что поначалу не поддерживал муж и его родители, но позже изменили мнение, когда блог начал приносить доход.

В 2022 году у пары родился третий ребенок — сын Лев. Интересно, что он появился на свет в Майами, хотя старшие дети рождались в Москве. Сама Чекалина признавалась, что родить в Америке было ее давней мечтой.

После развода родителей в 2024 году дети остались жить с матерью. Однако Артем Чекалин, несмотря на домашний арест и сложные отношения с экс-супругой, продолжал активно участвовать в жизни наследников.

После того как у Лерчек диагностировали тяжелую болезнь, Артем взял на себя основную заботу о детях.