«Я ей не завидую»: Пелагея пообещала никуда не «пропихивать» свою дочь от Телегина

Мир шоу‑бизнеса нередко строится на громких фамилиях и родительских связях, но Пелагея намерена пойти другим путем — по крайней мере, когда речь заходит о ее дочери Таисии. В откровенном разговоре в эфире шоу «УТРО.ТНТ» певица поделилась своими взглядами на будущее наследницы и честно призналась: если Таисия решит связать жизнь с музыкой, добиваться успеха ей придется самостоятельно.

По словам артистки, детям творческих родителей зачастую приходится сложнее: от них ждут большего, а каждый их шаг невольно оценивают через призму таланта и влияния звездных родителей.

«Я прекрасно понимаю, что детям творческих родителей потом добиваться успеха тяжелее. Потому что от них, во‑первых, больше ждут, а во‑вторых, думают о протекции родительской. И им нужно всем доказывать, что на тебе природа не отдохнула. Если дочь выберет музыкальную профессию, я ей не завидую. Я не буду ее никуда пропихивать. Я в этом смысле за честность. Как получается, так и получается», — подчеркнула Пелагея.

Сейчас 9-летняя Таисия делает первые уверенные шаги в музыке — она серьезно занимается фортепиано и уже чувствует себя свободно на сцене.

«Начала с базы. Она очень свободна в этом. Не переживает, когда выходит на сцену», — рассказала певица.

Такой подход, по мнению Пелагеи, куда важнее громких дебютов и протекций: главное — искренний интерес и возможность развиваться без лишнего давления.