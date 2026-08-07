«Я ей не завидую»: Пелагея пообещала никуда не «пропихивать» свою дочь от Телегина

Мир шоу‑бизнеса нередко строится на громких фамилиях и родительских связях, но Пелагея намерена пойти другим путем — по крайней мере, когда речь заходит о ее дочери Таисии. В откровенном разговоре в эфире шоу «УТРО.ТНТ» певица поделилась своими взглядами на будущее наследницы и честно призналась: если Таисия решит связать жизнь с музыкой, добиваться успеха ей придется самостоятельно.
По словам артистки, детям творческих родителей зачастую приходится сложнее: от них ждут большего, а каждый их шаг невольно оценивают через призму таланта и влияния звездных родителей.
«Я прекрасно понимаю, что детям творческих родителей потом добиваться успеха тяжелее. Потому что от них, во‑первых, больше ждут, а во‑вторых, думают о протекции родительской. И им нужно всем доказывать, что на тебе природа не отдохнула. Если дочь выберет музыкальную профессию, я ей не завидую. Я не буду ее никуда пропихивать. Я в этом смысле за честность. Как получается, так и получается», — подчеркнула Пелагея.
Сейчас 9-летняя Таисия делает первые уверенные шаги в музыке — она серьезно занимается фортепиано и уже чувствует себя свободно на сцене.
«Начала с базы. Она очень свободна в этом. Не переживает, когда выходит на сцену», — рассказала певица.
Такой подход, по мнению Пелагеи, куда важнее громких дебютов и протекций: главное — искренний интерес и возможность развиваться без лишнего давления.
Пелагея с дочерью Таисией. Фото: соцсети
Отец дочери Пелагеи — хоккеист Иван Телегин. Таисия родилась в январе 2017 года, а в конце 2019 года Пелагея и Телегин объявила о разводе, официально их брак был расторгнут в конце 2020-го. Телегин счастлив с новой избранницей, а вот Пелагея не рассказывает о своей личной жизни ничего.
Развод певицы с мужем получился скандальным. Они делили имущество. Телегин в отместку Пелагее запрещал дочери через суд покидать пределы России. О действиях папы Таисия узнала в аэропорту, когда вместе с мамой планировала полететь на отдых в Турцию.
Пелагее удалось оспорить запрет мужа в суде. Она доказала, что не намерена уезжать из России за границу на ПМЖ.
Юристы, комментировавшие ситуацию, отмечали: обычно такой запрет используют, чтобы предотвратить вывоз ребенка на постоянное место жительства в другую страну (например, если мать выйдет замуж за иностранца). В данном случае многие видели в этом шаге инструмент давления в продолжавшихся судебных спорах между бывшими супругами (в том числе по алиментам и разделу имущества).
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