"Я — это я": Сергей Соседов ответил на вопрос о замене в жюри шоу "Суперстар!"

Один из вопросов задел тему возможных перемен. Телезрительница спросила, кого бы судьи хотели видеть на своем месте, если бы завтра им пришлось покинуть проект.

Музыкальный критик Сергей Соседов, как всегда, ответил прямо и без ложной скромности.

"Но я на своем месте вместо себя не вижу никого. Скажу честно. Я — это я, вот клянусь вам".

Зрители, кстати, это мнение разделяют. В комментариях о нем пишут

"Самый, на мой взгляд, честный, объективный член жюри, при этом очень воспитанный человек — это Сергей Соседов".

Кудрявцева ответила хейтерам

Ведущая Лера Кудрявцева получила вопрос не от поклонника, а скорее от критика. Она призналась, что иногда читает комментарии, где ее обвиняют в том, что она заняла кресло жюри без музыкального образования.

"Я хочу ответить на этот вопрос. Я в развлекательном контенте на телевидении уже больше 30 лет. У меня дичайшая насмотренность и наслушанность. Плюс я понимаю, что такое шоу и что мы там должны оценивать", — четко сформулировала свою позицию телеведущая.

Стас Пьеха мечтает о маме в "Суперстаре!"

Весьма трогательный вопрос достался Стасу Пьехе. Его спросили, кого из артистов, еще не участвовавших в проекте, он хотел бы видеть на сцене. Певец не стал скрывать, что мечтает о появлении своей мамы.