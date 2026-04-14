"Я это уже слышала": Полина Диброва отреагировала на признания бывшего мужа в шоу "Секрет на миллион"

Полина Диброва долго держала паузу и все-таки прокомментировала заявления телеведущего Дмитрия Диброва в эфире НТВ. Полина дала понять, что в курсе по поводу чувств экс-супруга к ней. Что же именно она сказала?

Комментарий Полины Дибровой

Полина Диброва высказалась по поводу откровенных признаний бывшего мужа в эфире НТВ. Полина дала понять, что все слова, произнесенные супругом, для нее не новость. Все это Дмитрий Дибров озвучивал Полине лично.

"Я это уже слышала, для меня это не секрет и не новость. Но мне сложно это слышать, я очень сильно переживаю за Диму. Очень хочу, чтобы он был спокоен душевно, и чтобы это не было каким-то наваждением", — сказала Полина Диброва.

Экс-супруга известного телеведущего с легкой улыбкой поделилась своими ожиданиями: Полина верит, что ее взаимоотношения с отцом троих ее сыновей способны перерасти в искреннюю дружескую связь. Ей по‑настоящему хочется оставить открытой возможность общаться, видеться в праздничные дни и не терять контакт.

При этом для нее принципиально важно, чтобы такой формат взаимодействия складывался без душевных ран — с почтением к минувшим совместным годам, а также с ощущением признательности и теплых чувств.

В чем признался Дибров

Дмитрий Дибров в эфире программы НТВ "Секрет на миллион" признался, что готов простить Полину, которая ушла от него к миллиардеру Роману Товстику. Дибров заявил, что примет бывшую жену, если та вдруг захочет к нему вернуться. И никогда не попрекнет ее ничем.

Слова Диброва произвели ожидаемый эффект. Многие осудили телеведущего за мягкотелость. Продюсер Дзюник в беседе с Teleprogramma.org напомнил Диброву, что его "опустили мордой в грязь".