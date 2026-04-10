"Я думал, мир рушится": в США сообщили о смерти звезды "Назад в будущее" Майкла Джей Фокса

Недавно в информационном поле пронеслась тревожная новость, которая на мгновение заставила миллионы поклонников по всему миру затаить дыхание. Сообщение о кончине легендарного актера Майкла Джей Фокса, известного по роли Марти МакФлая в культовой кинотрилогии «Назад в будущее», появилось на сайте одного из ведущих американских телеканалов.

Ошибка, которая всколыхнула мир

Информация была опубликована на платформе CNN — но не как официальный выпуск, а как случайно отправленный черновик. Редакция канала впоследствии пояснила, что материал находился в системе как заготовка на случай реального события, однако по технической ошибке оказался в публичном доступе.

Такой промах вызвал волну переживаний среди зрителей, выросших на фильмах 80-х. Многие поверили в трагедию, ведь сам актер в последние годы редко появляется на публике — болезнь Паркинсона, с которой он открыто борется с 1991 года, значительно изменила его образ жизни.

Официальное опровержение и реакция актера

Представители CNN быстро отреагировали: черновик был удален, а телеканал официально принес извинения Майклу Джей Фоксу и его семье. В своем заявлении они подчеркнули, что публикация была совершена без злого умысла и стала результатом внутреннего сбоя.

Сам актер отнесся к ситуации с характерным для него юмором и самоиронией.

"Я думал, мир рушится, а оказалось, что это обо мне. Но я цел и невредим", — сказал Майкл Джей Фокс.

Эти слова стали своего рода напоминанием: за хрупкой внешностью — непоколебимый дух, сила и оптимизм.

Майкл Джей Фокс сегодня: борьба и вдохновение

Несмотря на прогрессирующее заболевание, Фокс остается активным. Он не только продолжает жить полной жизнью, но и ведет благотворительную деятельность: фонд Michael J. Fox Foundation с момента основания собрал сотни миллионов долларов на исследования болезни Паркинсона.

Актер регулярно делится своими мыслями в мемуарах и интервью, вдохновляя людей по всему миру. Его история — не о болезни, а о стойкости, вере и умении смеяться над жизненными поворотами.