«Я буду просто танцевать»: Пересильд отреагировала на откровения бывшей девушки Дмитриенко

Пока интернет бурлит обвинениями в адрес Вани Дмитриенко, 17-летняя актриса Анна Пересильд выбрала самый простой и, пожалуй, самый ироничный ответ — просто танцевать.

Вокруг певца Вани Дмитриенко разгорелся громкий скандал. Его бывшая возлюбленная, блогер Саша Айс (Александра Набатчикова), спустя почти два года после расставания опубликовала видео, в котором обвинила артиста в абьюзивном поведении — ревности, контроле, изменах. По ее словам, во время отношений Дмитриенко запрещал ей носить облегающую одежду, следил за переписками, ограничивал общение с друзьями, а ссоры доходили до того, что он бил кулаками стены. Все это, как утверждает Айс, привело ее к паническим атакам.

Сам Дмитриенко версию бывшей не принял. В surfaced-фрагменте интервью для шоу «Вписка» певец рассказал, что болезненный разрыв был связан с предательством: в день смерти его отчима Саша, по его словам, флиртовала с бывшим парнем на дне рождения своей сестры. Айс назвала это клеветой и заявила, что на ее видео в TikTok начали поступать жалобы — что, по ее мнению, лишь подтверждает: кому-то невыгодно, чтобы правда вышла наружу.

Пока конфликт разрастался, в его орбиту неизбежно попала и нынешняя девушка певца — 17-летняя актриса Анна Пересильд, дочь Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя, известная по роли Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и по фильму «Алиса в Стране чудес».

Накануне Анна опубликовала серию кадров из поездки в Барселону, где отдыхала с мамой и 13-летней сестрой Марией. На фото — розовый наряд, шелковый топ, бриджи, летняя прогулка. Ваня отреагировал мгновенно.

«Ань, ну ты шикарна... Конкретно фартануло мне!» — написал он в комментариях. «Ваня, а мне-то так с тобой повезло», — ответила Пересильд.

Многие подписчики порадовались за пару. Но были и те, кто после заявлений Саши Айс посоветовал Анне быть осторожнее. Кто-то писал, что «идеализирование ни к чему хорошему не приводит», кто-то — что «пытаться донести что-то влюбленной девочке — это то же самое, что говорить со стенкой».