«Я буду просто танцевать»: Пересильд отреагировала на откровения бывшей девушки Дмитриенко

Пока интернет бурлит обвинениями в адрес Вани Дмитриенко, 17-летняя актриса Анна Пересильд выбрала самый простой и, пожалуй, самый ироничный ответ — просто танцевать.
Вокруг певца Вани Дмитриенко разгорелся громкий скандал. Его бывшая возлюбленная, блогер Саша Айс (Александра Набатчикова), спустя почти два года после расставания опубликовала видео, в котором обвинила артиста в абьюзивном поведении — ревности, контроле, изменах. По ее словам, во время отношений Дмитриенко запрещал ей носить облегающую одежду, следил за переписками, ограничивал общение с друзьями, а ссоры доходили до того, что он бил кулаками стены. Все это, как утверждает Айс, привело ее к паническим атакам.
Сам Дмитриенко версию бывшей не принял. В surfaced-фрагменте интервью для шоу «Вписка» певец рассказал, что болезненный разрыв был связан с предательством: в день смерти его отчима Саша, по его словам, флиртовала с бывшим парнем на дне рождения своей сестры. Айс назвала это клеветой и заявила, что на ее видео в TikTok начали поступать жалобы — что, по ее мнению, лишь подтверждает: кому-то невыгодно, чтобы правда вышла наружу.
Пока конфликт разрастался, в его орбиту неизбежно попала и нынешняя девушка певца — 17-летняя актриса Анна Пересильд, дочь Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя, известная по роли Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и по фильму «Алиса в Стране чудес».
Накануне Анна опубликовала серию кадров из поездки в Барселону, где отдыхала с мамой и 13-летней сестрой Марией. На фото — розовый наряд, шелковый топ, бриджи, летняя прогулка. Ваня отреагировал мгновенно.
«Ань, ну ты шикарна... Конкретно фартануло мне!» — написал он в комментариях. «Ваня, а мне-то так с тобой повезло», — ответила Пересильд.
Многие подписчики порадовались за пару. Но были и те, кто после заявлений Саши Айс посоветовал Анне быть осторожнее. Кто-то писал, что «идеализирование ни к чему хорошему не приводит», кто-то — что «пытаться донести что-то влюбленной девочке — это то же самое, что говорить со стенкой».
Анна Пересильд в Барселоне. Фото: соцсети
Ответ Пересильд последовал без единого слова оправдания или объяснения. Она выложила видео, на котором запечатлено, как она танцует прямо на улице Москвы.
«А мне все равно, я буду просто танцевать и улыбаться», — подписала кадры Анна Пересильд.
Дмитриенко и Пересильд вместе с начала 2025 года. Часть аудитории до сих пор считает их роман пиар-ходом, другие критикуют пару из-за разницы в возрасте — Ване 20, Анне 17. Несмотря на это, девушка признавалась певцу в чувствах прямо со сцены на его концерте, а он посвящает ей песни и дарит цветы.
Сам Дмитриенко, комментируя скандал с бывшей, признал, что в юности совершал поступки, которыми не гордится, — но в те годы ему было 15–16. Он назвал отношения с Сашей «зависимыми» и сказал, что, выходя из них, «ненамеренно причинял боль другим, пытаясь из них убежать». Подробно опровергать отдельные обвинения он не стал, объяснив, что не хочет снова возвращаться к прошлому — тем более что, по его словам, ситуация уже затронула его семью и близких.