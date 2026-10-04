«Я больше никогда не надену черное»: больная раком Симоньян выступила с новым признанием

Год спустя после тяжелой утраты Маргарита Симоньян делает осторожный, но решительный шаг вперед — телеведущая снимает траур и прощается с целой эпохой в своей жизни. Уход Тиграна Кеосаяна в конце сентября прошлого года стал для нее ударом, от которого она приходила в себя долгих девять месяцев, наполненных болью и тишиной. Теперь, спустя год, Симоньян готова понемногу возвращать в свою реальность краски — и начинает с самого очевидного: с гардероба.

На экране она появилась в зеленом платье — этот наряд стал своего рода символом перемен. А дома Маргарита устроила настоящий переворот в гардеробной. Поскольку после недавней операции ей по‑прежнему тяжело долго стоять, сидеть или активно двигаться, на помощь пришли подруги: вместе они разобрали горы вещей, которые целый год составляли ее образ. Все это время Симоньян сознательно выбирала черный цвет — он был отражением ее состояния, ее скорби. Теперь же она твердо решила: к этим вещам она больше не вернется.

«Надеюсь, я больше никогда не надену черное», — заявила Маргарита Симоньян.

Она показала гору черной одежды в гардеробе, с которой готова расстаться. Вещи Маргарита раздает всем желающим, словно передавая дальше частичку своего прошлого. Среди сложенных стопок неожиданно нашлась маечка с надписью: «Никогда не сдавайся, потому что потрясающие вещи требуют времени». В этой случайной находке Симоньян увидела почти знак — и с улыбкой отметила, насколько эти слова теперь резонируют с ее нынешним путем.

Но перемены касаются не только гардероба. Маргарита продолжает бороться за свою жизнь: она открыто говорит о борьбе с раком груди, о перенесенных операциях — в том числе об удалении молочных желез и пораженных лимфоузлов. В конце сентября медиаменеджер прошла еще одно серьезное вмешательство — оно было связано с последствиями лучевой терапии. Симоньян не скрывает, что операция оказалась непростой, но подчеркивает: она не намерена сдаваться.