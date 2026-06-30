«Вздернулась от боли»: Ольга Бузова до сих пор мучается после тяжелой травмы ноги

Путь к восстановлению после серьезной травмы — это всегда испытание на стойкость. Поющая телеведущая Ольга Бузова не скрывает, насколько непростым он для нее оказался. От вынужденного покоя — к первым осторожным шагам и робкой надежде на возвращение к привычной динамике: певица откровенно делится этапами своего выздоровления.

Ольга Бузова поделилась подробностями своего самочувствия после тяжелого повреждения ноги. Исполнительница объяснила, что пока ей приходится отдыхать ночью в фиксирующем ортезе и с перебинтованной ногой. Она искренне надеется, что в ближайшее время с нее наконец «снимут оковы» — и появится возможность двигаться свободнее. Главная задача звезды сейчас — как можно скорее вернуться к насыщенному, энергичному ритму жизни.

Но сейчас Ольга Бузова периодически все еще терпит мучительные боли в ноге, которые появляются при каждом неосторожном движении.