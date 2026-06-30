«Вздернулась от боли»: Ольга Бузова до сих пор мучается после тяжелой травмы ноги

Путь к восстановлению после серьезной травмы — это всегда испытание на стойкость. Поющая телеведущая Ольга Бузова не скрывает, насколько непростым он для нее оказался. От вынужденного покоя — к первым осторожным шагам и робкой надежде на возвращение к привычной динамике: певица откровенно делится этапами своего выздоровления.
Ольга Бузова поделилась подробностями своего самочувствия после тяжелого повреждения ноги. Исполнительница объяснила, что пока ей приходится отдыхать ночью в фиксирующем ортезе и с перебинтованной ногой. Она искренне надеется, что в ближайшее время с нее наконец «снимут оковы» — и появится возможность двигаться свободнее. Главная задача звезды сейчас — как можно скорее вернуться к насыщенному, энергичному ритму жизни.
Но сейчас Ольга Бузова периодически все еще терпит мучительные боли в ноге, которые появляются при каждом неосторожном движении.
«Вчера на перевязке мне сказали, что можно потихонечку начинать разрабатывать колено. А до этого я так согнула ногу случайно в шаге, что просто вздернулась от боли.
Поэтому сейчас на ЛФК я буду стараться впервые сама согнуть свою коленку правой ножки. Очень надеюсь, что все сейчас пойдет намного быстрее», — рассказала Ольга в личном блоге.
Ольга Бузова и ее травмированная нога. Фото: соцсети Ольги Бузовой
Напомним, несчастный случай с Ольгой Бузовой произошел в первой половине июня. Вернувшись со съемок реалити‑шоу «Звезды в джунглях» из Доминиканы, звезда поскользнулась в душе у себя дома и получила глубокую рану колена. Ольга незамедлительно вызвала бригаду скорой помощи. Медики экстренно транспортировали ее в Боткинскую больницу, где хирурги несколько часов проводили операцию и в итоге наложили сорок швов.
В первые дни после вмешательства врачей Бузова оставалась в постели, позже начала передвигаться на инвалидной коляске. На минувшей неделе певица стала осваивать ходьбу с опорой на костыли, после чего ее выписали из стационара. В период пребывания в клинике Ольгу регулярно навещали родные, друзья и коллеги по сцене. Для артистки в палату пригласили мастера по маникюру. При этом, несмотря на серьезную травму, Бузова нашла силы поучаствовать в концерте в Кремле — она появилась на сцене, передвигаясь на инвалидной коляске.