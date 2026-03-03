"Выжата как лимон": звезда "Глухаря" Виктория Тарасова несколько суток не могла покинуть ОАЭ

Прибыв в Объединенные Арабские Эмираты на отдых, Виктория Тарасова оказалась в опасной ситуации. Она столкнулась с последствиями эскалации конфликта между Израилем и Ираном. Что сейчас происходит с Викторией Тарасовой?

Признания Виктории Тарасовой

Виктория Тарасова не скрывает своего эмоционального состояния, признаваясь, что "сдулась уже окончательно". Первоначальная смелость и попытки сохранять спокойствие сменились глубокой усталостью и тревогой.

"Я уже выжата как лимон, — делилась актриса с MK.RU . — Сначала я хорохорилась, потом было, наверное, принятие, а сейчас я сдулась уже окончательно".

Ситуация осложнялась тем, что аэропорт, откуда должен был осуществляться вылет, стал местом вынужденного пребывания для многих пассажиров. По словам Виктории, они провели в аэропорту множество часов.

Тревожные новости и закрытое небо

Причина задержки — в геополитической обстановке. Актриса сообщила, что оказалась в эпицентре событий, связанных с конфликтом Израиля и Ирана.

"Честно говоря, страшно выходить: здесь каждые три часа срабатывает ПВО", — добавила Токарева.

Планы актрисы на возвращение домой были сорваны, и перспектива вылета оставалась туманной.

Несмотря на экстремальные обстоятельства, Виктория Тарасова отмечала, что к пассажирам, оказавшимся в подобной ситуации, проявляют должное внимание.

"Отношение к нам хорошее: дают питание, предоставляют гостиницы — размещают и бизнес, и эконом", — делилась она.

Об этом Тарасова рассказывала в минувшую субботу. А утром во вторник, 3 марта, стало известно, что Виктория Тарасова вернулась из ОАЭ первым же рейсом. Вместе с ней в Москву прилетели еще несколько десятков граждан России. Сейчас принимаются все меры, чтобы вывезти российских туристов из опасных территорий в Россию.

