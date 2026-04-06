"Выйду, блин!": Аня Покров и Артур Бабич тайно расписались в Москве

В распоряжении журналистов оказались эксклюзивные кадры с церемонии росписи, которая прошла в Главном Дворце бракосочетания №1 в Санкт-Петербурге на Английской набережной.

В отличие от многих звездных коллег, парочка решила не устраивать шоу из официальной части. В ЗАГС они пришли без свидетелей — только вдвоем. Никаких подружек невесты, никаких друзей жениха. Только тихая, почти интимная церемония.

Но и это еще не все. По данным Super , пышное торжество с гостями у пары еще впереди. Свадьбу блогеры планируют сыграть летом — ориентировочно 4 июня. Там уже будут и артисты, и друзья, и, вероятно, тот самый конкурс с сосиской в бутылку, о котором ранее говорил Артур.

Как развивался их роман

25-летний Артур и 26-летняя Аня вместе уже пять лет. Они познакомились в тикток-хаусе Dream Team House, где вместе с другими блогерами снимали вирусные ролики. Именно там их дружба переросла в нечто большее.

Путь к свадьбе у пары был тернистым. Артур — уроженец Украины, и в 2022 году он покинул Россию. Только в конце 2024 года блогер смог вернуться. Он подал документы на получение российского гражданства и попросил журналистов больше не называть его "украинским блогером".

Предложение руки и сердца Артур сделал Ане еще в мае 2025 года во время путешествия на Алтай. На фоне гор он встал на одно колено, а удивленная Покров, стряхивая с себя коровьи лепешки, закричала: "Выйду, блин!".

Планы на свадьбу

Ранее Артур рассказывал, что торжество пройдет в русском стиле, с выкупами и конкурсами.