Выступал в пустом зале: жена Стаса Михайлова вновь бросила в него камень

В медиапространстве не утихают обсуждения вокруг Стаса Михайлова — на этот раз поводом стали откровения его супруги. Она заявила, что гастрольный тур артиста стартовал во Владивостоке не с аншлага, а, напротив, с практически пустого зала.

По словам жены певца, ситуация выглядела довольно обескураживающе: площадка, рассчитанная на внушительное количество зрителей, оказалась почти не заполненной. Она не скрывала эмоций, комментируя старт тура. Многим показалось, что Инна будто злорадствует.

«Почти в пустом зале», — написала Инна Михайлова в личном блоге.

Сам Стас Михайлов пока публично не комментировал эти заявления. Тем не менее эпизод активно обсуждают в соцсетях: одни поклонники переживают за артиста и спешат его поддержать, другие рассуждают о том, как переменчива концертная удача и насколько сильно посещаемость зависит от множества факторов — от сезона и локации до рекламной кампании.

Вообще ситуация в семье Михайловых складывается странная. Ранее Инна Михайлова заявила о разрыве с мужем. Стас Михайлов слова супруги комментировать не стал. В окружении звездной пары в развод не верят. Люди, близкие к шоу-бизнесу, считают, что таким образом подогревается интерес к Стасу Михайлову и его творчеству.

Но последние заявления Инны Михайловой выглядят именно как попытка вставить палку в колеса звездному мужу. Неужели Стас так сильно обидел жену, что она решилась на подобный демарш?

А вы что думаете об этой ситуации? Поделитесь в комментариях.