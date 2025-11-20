Высоцкая впервые после признаний о дочери Маше появилась на премии 'Событие года'

Актриса Юлия Высоцкая появилась на публике впервые после громких признаний. Высоцкая пришла на премию 'Событие года' без мужа, режиссера Андрея Кончаловского. Как она выглядела?

Как вела себя Юлия Высоцкая?

Юлия Высоцкая на премии 'Событие года' охотно позировала перед фотокамерами. Но вот общаться с прессой отказалась. На днях вышло ее большое интервью. В нем Высоцкая сделала несколько признаний.

Состоявшийся накануне выход Высоцкой в свет стал ее первым появлением на публике после откровений о дочери Маше. Интересно, что актриса появилась на публике одна, без мужа.

Юлия Высоцкая была отмечена за роль в сериале Андрея Кончаловского 'Хроники русской революции'. Она сыграла революционерку Ариану Славину. Работу актрисы оценила Маргарита Симоньян.

"Мне вот нравится Юлия Высоцкая. Специально посмотрела 'Хроники русской революции', хотя давно ничего не смотрю добровольно", — призналась Симоньян в телеграм-канале.

Как выглядела Высоцкая на премии

Юлия Высоцкая, как всегда, была невероятно хороша. Актриса для выхода в свет выбрала черную блузу и асимметричную юбку песочного оттенка. Поверх Высоцкая накинула элегантное черное пальто, а в качестве акссесуара взяла черный клатч.

Откровения Высоцкой

Юлия Высоцкая в недавнем интервью сделала два важных признания. Актриса рассказала, что они с мужем вновь стали родителями. Высоцкая и Кончаловский удочерили новорожденную девочку по имени Соня. Сейчас малышке уже четыре года.

Рассказала Юлия Высоцкая и о дочери Марии, которая уже двенадцать лет лежит в коме. По словам Высоцкой, она и муж намерены бороться за Машу до конца.

А вы смотрели сериал 'Хроники русской революции' с Юлией Высоцкой? Поделитесь мнением в комментариях.