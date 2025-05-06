Вышел тизер третьего сезона «Игры в кальмара»

Netflix начал пиаркомпанию третьего сезона популярного сериала «Игра в кальмара». В Сети уже появился тизер будущего кинохита и кадры из него.
Объявлена и дата выхода сериала на платформе Netflix. Это — 25 июня 2025 года.
В трейлере показан Ги-хун, которого играет Ли Чон Чжэ. Третий сезон, как ожидается, станет продолжением после шокирующего финала второго, и уже известно, что центральным конфликтом будет столкновение Ги-хуна и Фронтмена.
Этот сезон «Игра в кальмара» станет заключительным. Четвертый сезон фильма его создатели снимают не планируют.
Кадр третьего сезона сериала «Игра в кальмара». Фото: кадр фильма, 2025 год
Мировая премьера первого сезона сериала «Игра в кальмара» состоялась 17 сентября 2021 года на платформе Netflix. За считанные недели он обрел невероятную популярность, покорив зрителей по всему миру и породив бурные дискуссии. Уже в октябре того же года сериал был признан самым популярным за всю историю существования платформы.
В основе сериала лежит популярное в Южной Корее детское уличное развлечение «Игра в кальмара». Участники делятся на нападающих и защитников и сражаются за победу на площадке, схематично нарисованной в виде кальмара.
Сериал, с одной стороны, отлично иллюстрирует социально-экономические проблемы, с которыми сталкиваются люди в современном мире. Безысходность, отсутствие перспектив, ужасающая бедность и невозможность выбраться из круга нищеты – все эти проблемы глубоко заложены в сюжет сериала и в мотивациях его героев.
Сериал увлекает зрителя не только остротой социальных тем, но и динамичным сюжетом. Захватывающие «игры», похожие на сложные головоломки, держат в напряжении до самого финала. Каждая новая игра, с ее правилами, заданиями и смертельной опасностью, заставляет зрителя затаить дыхание и переживать за участников.