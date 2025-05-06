Вышел тизер третьего сезона «Игры в кальмара»

Netflix начал пиаркомпанию третьего сезона популярного сериала «Игра в кальмара». В Сети уже появился тизер будущего кинохита и кадры из него.

Объявлена и дата выхода сериала на платформе Netflix. Это — 25 июня 2025 года.

В трейлере показан Ги-хун, которого играет Ли Чон Чжэ. Третий сезон, как ожидается, станет продолжением после шокирующего финала второго, и уже известно, что центральным конфликтом будет столкновение Ги-хуна и Фронтмена.

Этот сезон «Игра в кальмара» станет заключительным. Четвертый сезон фильма его создатели снимают не планируют.