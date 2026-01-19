"Выглядит как бомж": Тарасов неожиданно затосковал по жизни с Бузовой

В ролике, где мелькают кадры его прошлой жизни, многие разглядели скрытые послания его бывшей супруге — телеведущей Ольге Бузовой.

А некоторые фанаты прямо заявили, что спортсмен тоскует не столько по отношениям, сколько по былой роскошной жизни, которая с ними связана.

2016-й: расставание с Бузовой, деньги и новый роман

В своем видео Тарасов окунает зрителей в 2016 год. Тогда 38-летний футболист был на пике карьеры в московском "Локомотиве", а его личная жизнь бурлила. Именно в тот период закончился его четырехлетний брак с Ольгой Бузовой.

Параллельно в прессе вовсю обсуждали его новый роман — с Анастасией Костенко, финалисткой "Мисс Россия", на которой он позже женился.

Собрав все эти моменты в одном ролике, Тарасов как будто говорит: скучать тогда было некогда. Но многие увидели в этом жесте не просто ностальгию, а намек на былой статус и финансовое благополучие, которые ассоциируются у публики с тем временем.

Призыв Самбурской: "Тарабузики, помиритесь!"

Интересно, что в своем видео-сборнике Тарасов включил и старый пост актрисы Настасьи Самбурской. Еще в 2016 году она с иронией просила пару о перемирии.

"Надеюсь, хоть в этой истории меня не заподозрят… И я футбол-то не люблю. Тарабузики, помиритесь, пожалуйста!"

Жесткие комментарии: "Сейчас выглядит как бомж"

Однако реакция в Сети разделилась. Если одни увидели в ролике милую ностальгию, то другие — повод для жесткой критики нынешней жизни Тарасова.

Под видео разгорелись нешуточные споры. Некоторые пользователи напрямую сравнили его былой и теперешний образ:

"Сейчас выглядит как бомж". "Довела его Анастасия, совсем высох и неудачником стал". "Что, Дима, хорошо тогда было?!". "Да, хорошие времена тогда были!".

Часть аудитории уверена: видео — это прямая ностальгия по прошлой, более сытой и публичной жизни рядом с медийной Бузовой.

Настоящее: восемь лет с Костенко и четверо детей

Сегодня Дмитрий Тарасов уже восемь лет состоит в браке с Анастасией Костенко. У пары четверо общих детей, и они часто делятся семейными кадрами. Несмотря на это, хейтеры продолжают сомневаться в гармонии их союза, строя догадки о неверности спортсмена.

Сам Тарасов не раз подчеркивал, что искренне любит свою жену и относится к ней с огромным уважением. Он позиционирует себя как открытого человека, готового обсуждать с подписчиками и карьеру, и личную жизнь.