"Выглядит как бомж": Тарасов неожиданно затосковал по жизни с Бузовой

В ролике, где мелькают кадры его прошлой жизни, многие разглядели скрытые послания его бывшей супруге — телеведущей Ольге Бузовой.
А некоторые фанаты прямо заявили, что спортсмен тоскует не столько по отношениям, сколько по былой роскошной жизни, которая с ними связана.
2016-й: расставание с Бузовой, деньги и новый роман
В своем видео Тарасов окунает зрителей в 2016 год. Тогда 38-летний футболист был на пике карьеры в московском "Локомотиве", а его личная жизнь бурлила. Именно в тот период закончился его четырехлетний брак с Ольгой Бузовой.
Параллельно в прессе вовсю обсуждали его новый роман — с Анастасией Костенко, финалисткой "Мисс Россия", на которой он позже женился.
Собрав все эти моменты в одном ролике, Тарасов как будто говорит: скучать тогда было некогда. Но многие увидели в этом жесте не просто ностальгию, а намек на былой статус и финансовое благополучие, которые ассоциируются у публики с тем временем.
Призыв Самбурской: "Тарабузики, помиритесь!"
Интересно, что в своем видео-сборнике Тарасов включил и старый пост актрисы Настасьи Самбурской. Еще в 2016 году она с иронией просила пару о перемирии.
"Надеюсь, хоть в этой истории меня не заподозрят… И я футбол-то не люблю. Тарабузики, помиритесь, пожалуйста!"
Жесткие комментарии: "Сейчас выглядит как бомж"
Однако реакция в Сети разделилась. Если одни увидели в ролике милую ностальгию, то другие — повод для жесткой критики нынешней жизни Тарасова.
Под видео разгорелись нешуточные споры. Некоторые пользователи напрямую сравнили его былой и теперешний образ:
"Сейчас выглядит как бомж".
"Довела его Анастасия, совсем высох и неудачником стал".
"Что, Дима, хорошо тогда было?!".
"Да, хорошие времена тогда были!".
Часть аудитории уверена: видео — это прямая ностальгия по прошлой, более сытой и публичной жизни рядом с медийной Бузовой.
Настоящее: восемь лет с Костенко и четверо детей
Сегодня Дмитрий Тарасов уже восемь лет состоит в браке с Анастасией Костенко. У пары четверо общих детей, и они часто делятся семейными кадрами. Несмотря на это, хейтеры продолжают сомневаться в гармонии их союза, строя догадки о неверности спортсмена.
Сам Тарасов не раз подчеркивал, что искренне любит свою жену и относится к ней с огромным уважением. Он позиционирует себя как открытого человека, готового обсуждать с подписчиками и карьеру, и личную жизнь.