«Выдумки вонючие»: Бородина сделала признание о заработках Сердюкова

Ксении Бородиной в очередной раз пришлось высказываться на тему заработков в их с Николаем Сердюковым семье. Она признала, что приносит в бюджет больше денег, чем муж. Но это ничего не меняет.

Телеведущая не оставила без внимания вопрос одного из подписчиков о ее чувствах к мужу — Николаю Сердюкову. Бородина подчеркнула, что супруг внес в семейную жизнь не материальные ресурсы, а душевную теплоту и заботу. Тот факт, что ее доход превышает заработок Николая, она расценила как благоприятный фактор, способствующий развитию семьи.

В числе достоинств мужа Ксения также выделила его умение избегать конфликтов и естественность в поведении — по ее словам, Николай не стремится изображать из себя брутального мачо.

«Он с первого момента тратит на семью, на жену и детей. Не жадничал со мной ни разу! Это дорогого стоит. Да, я, его жена, зарабатываю больше. И что? Это ничего не меняет, а только двигает вперед. Поэтому эти выдумки вонючие со стороны людей, эти ярлыки, которые навешали больные люди, неудовлетворенные по жизни, не трогают меня. А наоборот, я каждый раз думаю: «ну ок, это ваша картинка, не моя». По мне все и так видно, как я живу, и, дай бог, буду жить дальше», — написала в личном блоге Ксения Бородина.

Бородина напомнила, как Сердюков разводился с предыдущей женой. Он не скандалил, а просто собрал чемодан и ушел. Квартиру оставил дочери. И начал жизнь с нуля. Бородина дала понять, что уважает мужа еще и за это.

А вы как считаете, важно ли, кто в семье зарабатывает больше или нет? Поделитесь в комментариях.