«Выбрала меня своей мамой»: за что Бородина благодарна дочери Марусе в день ее 17-летия

В жизни каждой мамы есть даты, которые хочется отмечать особенно тепло — день рождения дочери точно из их числа. Старшей наследнице Ксении Бородиной Марусе 10 июня исполнилось 17 лет. И этот день стал поводом для Ксении не просто устроить праздник, а вслух сказать самые важные слова, поделиться гордостью и нежностью с огромной аудиторией.
Телеведущая не стала скрывать эмоций: в соцсетях она опубликовала трогательный ролик с кадрами из жизни Маруси и обратилась к дочери с искренним, наполненным любовью посланием.
«Моя любовь! Моя Маруся! Мой первый ребенок! Сегодня тебе исполнилось 17 лет. Я не могу поверить, что я мама 17‑летней девушки — такой красивой, мудрой, умной, доброй, самой лучшей. Всегда благодарю Бога, что ты выбрала меня своей мамой; мне очень повезло, что именно ты появилась 17 лет назад в моей жизни. Ты прошла со мной все самые сложные этапы, твой взгляд я узнаю из тысячи, потому что только ты так смотришь на меня с самого рождения! Всегда с любовью, всегда с нежностью и заботой», — заверила Ксения.
Ксения Бородина с дочками Марусей и Теоной. Фото: соцсети Ксении Бородиной
Бородина отметила, что к Марусе тянутся люди, и ее искренне любят многие. По словам звезды, дочь окружена удивительными подругами — Ксения назвала их «невероятными». Теледива пожелала Марусе неизменно чувствовать себя счастливой и беречь это ощущение.
Маруся — первенец Ксении Бородиной. Она появилась на свет в первом браке телеведущей с Юрием Будаговым. Помимо старшей дочери, Бородина растит 10‑летнюю Теону, которая родилась во втором браке звезды — с Курбаном Омаровым. А совсем недавно, 3 июня, Ксения отметила первую годовщину совместной жизни с Николаем Сердюковым. От третьего мужа у Бородиной детей пока нет.