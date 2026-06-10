«Выбрала меня своей мамой»: за что Бородина благодарна дочери Марусе в день ее 17-летия

В жизни каждой мамы есть даты, которые хочется отмечать особенно тепло — день рождения дочери точно из их числа. Старшей наследнице Ксении Бородиной Марусе 10 июня исполнилось 17 лет. И этот день стал поводом для Ксении не просто устроить праздник, а вслух сказать самые важные слова, поделиться гордостью и нежностью с огромной аудиторией.

Телеведущая не стала скрывать эмоций: в соцсетях она опубликовала трогательный ролик с кадрами из жизни Маруси и обратилась к дочери с искренним, наполненным любовью посланием.