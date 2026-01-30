"Вы живете как бомжи": Костенко пожаловалась на постоянные сравнения с Бузовой

Многие пользователи Сети то и дело сравнивают Ольгу Бузову с нынешней женой спортсмена, многодетной Анастасией Костенко. На днях на одном из мероприятий бизнесвумен Катя Город решила задать Насте вопрос в лоб. Она поинтересовалась у Анастасии, "Норм или стрем жить в постоянном сравнении с Бузовой".
Что сказала Костенко о сравнениях с Бузовой
Анастасия Костенко отреагировала спокойно и без драмы. 31-летняя блогер ответила коротко и ясно. Костенко заявила, что не сравнивает между собой даже четверых своих детей.
"Стрем! Вообще, это не очень круто, когда тебя с кем-то сравнивают. Я даже детей не люблю сравнивать между собой, чтобы не было конкуренции", — ответила Анастасия Костенко.
Анастасия Костенко открыто призналась, что ее семья неидеальна. Она не стесняется демонстрировать это в соцсети и не пытается создавать образ безупречной картинки. По словам Насти, такая честность вызывает и волну хейта.
"У нас не совсем идеальная семья. Мы выкладываем то, что у нас есть. А нам пишут: вы живете как бомжи или у вас грязная голова", — посмеялась супруга Дмитрия Тарасова.
От "увела мужа" до многодетной мамы
Много лет назад Анастасию Костенко то и дело обвиняли в том, что она увела Дмитрия Тарасова у Ольги Бузовой. В то время Дмитрий был игроком "Локомотива" и прилично зарабатывал. Со временем дела спортсмена стали идти не очень хорошо.
Сейчас он делает все, чтобы достойно обеспечить жену и четверых детей — дочерей Милану, Еву, сыновей Алексея и Ярослава. Сама Костенко уверяла, мол, неплохо зарабатывает на рекламе в соцсети.
Так в семье Тарасова и Костенко появился свой ритм и свои приоритеты. Муж отвечает за стабильность, а жена — за блог и рекламу в соцсети.
Костенко и Тарасов с тремя из четверых своих детей. Фото: Global Look Press
Восемь лет с момента венчания
На днях исполнилось восемь лет со дня венчания Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко. В честь этого события Анастасия посвятила любимому трогательный пост и подчеркнула, что любит его так, как прежде. В своем обращении она описала путь пары от первых чувств до семейных традиций.
Она подробно описала, как изменились их отношения за эти годы. Для Анастасии венчание стало точкой отсчета. Костенко еще раз подчеркнула, что для нее важен сам выбор партнера и ежедневное подтверждение этого выбора.
Что Бузова рассказала о браке с Тарасовым
Ольга Бузова в недавнем интервью рассказала о тирании Дмитрия Тарасова. Футболист требовал, чтобы жена присутствовала на матчах. И обвинял в своей плохой игре.
Тарасов на это немедленно отреагировал. Он разместил в личном блоге ироничный пост, которым сообщил, что Ольга неделю жила на улице или же сидела взаперти на чердаке.
А вы как считаете, этично ли сравнивать Костенко с Бузовой? Ответьте в комментариях.
Читайте также: