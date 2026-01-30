"Вы живете как бомжи": Костенко пожаловалась на постоянные сравнения с Бузовой

Многие пользователи Сети то и дело сравнивают Ольгу Бузову с нынешней женой спортсмена, многодетной Анастасией Костенко. На днях на одном из мероприятий бизнесвумен Катя Город решила задать Насте вопрос в лоб. Она поинтересовалась у Анастасии, "Норм или стрем жить в постоянном сравнении с Бузовой".

Что сказала Костенко о сравнениях с Бузовой

Анастасия Костенко отреагировала спокойно и без драмы. 31-летняя блогер ответила коротко и ясно. Костенко заявила, что не сравнивает между собой даже четверых своих детей.

"Стрем! Вообще, это не очень круто, когда тебя с кем-то сравнивают. Я даже детей не люблю сравнивать между собой, чтобы не было конкуренции", — ответила Анастасия Костенко.

Анастасия Костенко открыто призналась, что ее семья неидеальна. Она не стесняется демонстрировать это в соцсети и не пытается создавать образ безупречной картинки. По словам Насти, такая честность вызывает и волну хейта.

"У нас не совсем идеальная семья. Мы выкладываем то, что у нас есть. А нам пишут: вы живете как бомжи или у вас грязная голова", — посмеялась супруга Дмитрия Тарасова.

От "увела мужа" до многодетной мамы

Много лет назад Анастасию Костенко то и дело обвиняли в том, что она увела Дмитрия Тарасова у Ольги Бузовой. В то время Дмитрий был игроком "Локомотива" и прилично зарабатывал. Со временем дела спортсмена стали идти не очень хорошо.

Сейчас он делает все, чтобы достойно обеспечить жену и четверых детей — дочерей Милану, Еву, сыновей Алексея и Ярослава. Сама Костенко уверяла, мол, неплохо зарабатывает на рекламе в соцсети.

Так в семье Тарасова и Костенко появился свой ритм и свои приоритеты. Муж отвечает за стабильность, а жена — за блог и рекламу в соцсети.