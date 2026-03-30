"Вы не образованные": Егор Крид обиделся на фанатов и ввязался в скандал в самолете

Сначала он обиделся на зрителей в Краснодаре, которые снимали концерт на телефоны, и прочитал им нотацию со сцены. Потом выложил скриншоты с ответами нейросети, чтобы объяснить "необразованным комментаторам" разницу между шоу-концертом и шоу-представлением. А после выступления в Перми и вовсе оказался в центре скандала на борту самолета.

"Это не шоу-представление"

Инцидент в Краснодаре произошел, когда Крид вышел на сцену в черной блестящей маске (поклонники так и не поняли, то ли кота, то ли кобры) со светящимися глазами. Внезапно он замер, пока на экране за его спиной танцевали девушки на пилоне.

Оказалось, рэпер обиделся на фанатов, которые вместо того, чтобы "отдаваться по полной", снимали выступление на телефоны.

"Это не шоу-представление. В противном случае еще раз обращаюсь ко всем. Я лучше соберу 300 человек, которые будут со мной до потери пульса, потные уходить с концерта, но отдаваться по полной, чем будут собирать солдаут.

Поэтому, если вы хотите прямо сейчас быть вместе со мной одним целым, у нас еще есть время для того, чтобы все изменить. Ведь скажите, не кайфово смотреть на артиста, который просто стоит. Верно? А артисту вдвойне не кайфово смотреть на тех людей, что смотрят в телефон", — заявил исполнитель.

Реакция не заставила себя ждать. Крид мгновенно стал героем мемов. Пользователи высмеивали и его обидчивость, и странный костюм, и саму идею читать лекции тем, кто купил билет на концерт.

"Для недалеких комментаторов"

В ответ на волну хейта Егор опубликовал в соцсетях скриншоты ответов нейросети, где объяснялась разница между шоу-представлением (мюзиклы, театрализованные шоу) и шоу-концертом, которым, по его мнению, является его выступление.

"Для недалеких комментаторов под хейтерскими видео с Краснодара. Понимая, что вы не образованные в этой сфере, оставлю это здесь. Говорю правду, как она есть, и не боюсь осуждений. Для своих людей, для понимающих, для культуры и ее будущего", — написал рэпер.

Поклонники разделились. Одни поддержали Крида, другие отметили, что человек в костюме кота, который объясняет разницу между видами шоу с помощью нейросети, звучит как пародия сама на себя.

"Сейчас мы ему покажем народную любовь"

Но на этом скандалы не закончились. После выступления в Перми Крид столкнулся с агрессией на борту самолета, летевшего в Москву. По словам артиста, двое мужчин громко разговаривали, употребляли алкоголь и, заметив его, начали отпускать колкие комментарии.

"Сейчас мы ему покажем народную любовь", — заявили они.

После посадки ситуация обострилась. Мужчины попытались взять автограф, но получили отказ от менеджера и начали оскорблять девушку. Крид вступился за сотрудницу, после чего в ситуацию вмешалась служба безопасности.