Встретила новую любовь, но замуж все еще не вышла: как сейчас живет вдова Александра Абдулова Юлия

Стало известно, как устроила свою личную жизнь вдова актера Александра Абдулова, 50-летняя Юлия. У женщины появился возлюбленный. Пара живет вместе, она называет его мужем.

Как сейчас живет вдова Абдулова

После ухода их жизни Александра Адбулова Юлия не представляла себе, что сможет полюбить другого человека. Она признавалась, что такого мужчину, как Абдулов, она не встретит никогда. Много лет она была одна.

Только три года назад Юлия Абдулова по-настоящему влюбилась вновь. Мужчина, как и покойный Абдулов, намного старше Юлии. И он тезка Абдулова, Александр.

Летом Юлия Абдулова отмечала свое 50-летие. Во время праздника она представила своего возлюбленного друзьям и назвала его своим мужем. Пара уже съехалась, но пока не поженилась.

"Новый муж Абдуловой очень обеспеченный мужчина, он намного старше Юли и очень ее любит. Мы не исключаем, что они официально поженятся", — рассказали kp.ru в окружении пары.

Вдова Абдулова не работает, она домохозяйка. Когда-то Юлия изучала астрологию. Но применения своим знаниям не нашла, они остались на уровне хобби.

Какой стала дочь Абдулова

Известного актера Александра Абдулова не стало в январе 2008 года, ему было всего 54 года. Он скончался от рака легких. За два года до смерти Абдулов женился на Юлии Мешиной.

Через год после свадьбы у пары родилась дочка Женя. Девочке было всего девять месяцев, когда не стало ее папы. Сейчас Евгении восемнадцать лет. Она унаследовала талант и харизму своего знаменитого отца.

Евгения признавалась, что боится сравнений с папой и предвзятого к себе отношения.