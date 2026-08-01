«Всем тем, кто не отписывается»: 60-летняя Марина Зудина отреагировала на сравнения с Аллой Пугачевой

60‑летняя народная артистка России Марина Зудина вновь оказалась в центре внимания — на этот раз из‑за новой фотосессии и бурной реакции публики. Звезда сериала «Содержанки» поделилась кадрами съемки: на черно‑белых фото актриса предстала в топе с декольте и черной кожаной куртке, позируя с томным выражением лица.

К снимкам Зудина добавила цитату Оскара Уайльда.

«Лицо мужчины — его автобиография, лицо женщины — художественный вымысел», — написала Марина Зудина.

Этим высказыванием артистка словно задала тон восприятию своих фото — как художественного образа, а не документального портрета.

Реакция поклонников оказалась теплой: дочь Марины, Мария Табакова, лаконично, но искренне оценила кадры.

«Очень красиво», — написала она.

«Спасибо, любимая», — ответила ей Зудина.

Не осталась в стороне и Софья Синицына — она оставила под постом сердечные эмодзи, адресованные несостоявшейся свекрови.

Однако вместе с комплиментами пришли и обидные комментарии. Некоторые пользователи сравнили Марину Зудину с Аллой Пугачевой — из‑за отсутствия морщин, а также не стеснялись в выражениях, высмеивая любовь актрисы к ретуши и пластике.

Вдова Олега Табакова не стала вступать в перепалку, а выбрала более изящный путь — отреагировала с юмором.

«Спасибо всем тем, кто не отписывается. И всем хорошего дня!» — написала Марина, показав, что умеет сохранять достоинство даже в непростой ситуации.

Так, из обычной публикации получился маленький манифест: о праве на образ, умении принимать разные мнения и способности не терять лёгкость даже под прицелом критики.