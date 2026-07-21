«Всем сердцем с вами»: Валя Карнавал рассказала, что одежда ее бренда сгорела на складе Wildberries

Популярная медиаперсона Валя Карнавал поделилась тревожными новостями — ее модный бренд одежды оказался затронут последствиями ударов БПЛА. 24‑летняя артистка, совмещающая карьеру певицы, актрисы и телеведущей, не только строит собственный бизнес, но и регулярно появляется в крупных телепроектах — в частности, она ведет программу «ДОстояние РЕспублики» на Первом канале.

Как известно, в ночь на 18 июля два крупных распределительных центра Wildberries подверглись атакам. Последствия оказались трагическими: в Котовске (Тамбовская область) из‑за попадания дрона в складской комплекс погибли и были травмированы люди. В Электростали (Московская область) тоже пострадали люди — причиной стало падение обломков сбитого беспилотника на территорию логистического центра.

Именно в этих складах хранилась часть продукции бренда Karnity, принадлежащего Вале Карнавал. В личном блоге артистка обратилась к подписчикам с эмоциональным сообщением.

«Ребят, вы, наверное, уже знаете о трагедии на складах Wildberries в Электростали и в Котовске. В первую очередь хочу выразить соболезнования семьям погибших, а всем пострадавшим пожелать скорейшего восстановления. Всем сердцем с вами. Часть товаров Karnity тоже была на этом складе. Мы уже работаем с производством, чтобы как можно быстрее все восстановить. Если ваш заказ задерживается, попробуйте подождать еще несколько дней», — отметила Карнавал.

При этом Валя не стала фокусироваться на собственных потерях — напротив, она призвала аудиторию проявить солидарность с более уязвимыми участниками рынка.

«Если хотите поддержать кого‑то заказом, поддержите в первую очередь не нас, а маленькие локальные бренды. Для многих из них потеря товара на этом складе может стать серьезным ударом. Найти их легко, многие сейчас рассказывают о случившемся у себя в соцсетях. Думаю, они попадаются вам в рекомендациях так же часто, как и мне», — написала звезда.

Несмотря на печальные события Валя Карнавал все же решила не отменять поездку в США. Она побывала на одном из главных спортивных событий года. Валя посетила финальный матч чемпионата мира по футболу. Игра прошла на стадионе MetLife Stadium в Ист‑Ратерфорде (США). На трибунах Карнавал запечатлелась в футболке сборной Аргентины — так девушка выразила симпатию команде. Увы, поддержка звезды не помогла аргентинцам: в напряженной борьбе они уступили Испании со счетом 0:1.