«Всех Господь забрал»: 81-летний Леонид Якубович рассказал о тяжелых потерях

31 июля телеведущему Леониду Якубовичу исполнился 81 год. В откровенном разговоре он поделился тем, как для него выглядит идеальный день рождения. И что на самом деле значит для него этот праздник, который он отмечает на фоне случившихся в его жизни потерь.

На вопрос, какой подарок он делает себе сам, Якубович отвечает без раздумий.

«Никогда об этом не думал! Мой подарок — моя семья. Мы все вместе здесь и сейчас», — цитирует Леонида Якубовича MK.RU.

Но в этих словах слышится и глубокая печаль: вместе с радостью от того, что любимые рядом, приходит и горечь от осознания того, что с каждым годом растет количество близких людей, которых уже не вернуть.

«С грустью вспоминаем о тех, кого бы я хотел видеть рядом, — признался телеведущий. — Эти потери самые горькие, а все остальное не имеет значения. Отец, мать, дед, бабушка, близкие мои друзья — совсем родные люди. Всех Господь забрал…»

В этой фразе — вся боль человека, который с благодарностью держится за настоящее, но остро чувствует пустоту от ухода тех, кто был ему бесконечно дорог.

Якубович признался, что в свой день рождения он старается сбежать из города. Для него важнее не шумное торжество, а тихое, спокойное время рядом с близкими.

«Беру с собой семью и уезжаем, — рассказал Якубович. — Мне не хочется обрекать людей на всю эту суету. Позвонят, что‑то скажут — я буду рад, а все остальное — мелочи, как мне кажется».

Что касается подарков, Леонид Аркадьевич не ждет чего‑то особенного.

«Никаких. Это каждый раз сюрприз, ровно так же, как и я всегда делаю им сюрпризы на дни рождения и на Новый год», — поделился артист.

Особенно трогательными он считает моменты, когда родные замечают его маленькие утраты.