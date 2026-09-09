«Всегда выбирал предавать»: Седокова дала характеристику участнику «Мастера игры» T-Killah

Анна Седокова нечасто приоткрывает завесу над старыми связями, но на этот раз певица решилась на откровение, которое заставляет задуматься: где в ее словах заканчивается сочувствие и начинается боль от пережитого? Подписчики Седоковой заявили ей, что считают T-Killah «самым мерзким участником» шоу «Мастер игры» за два сезона.

Седокова сначала заступилась за него, отметив, что он не так плох, как мог показаться. А потом все же намекнула на его предательскую сущность. И ее фраза «Он всегда выбирал предавать» мгновенно разлетелась по сети. При этом в словах Седоковой нет злобы — скорее горькое недоумение и тихая надежда на то, что когда‑нибудь все изменится.

Поклонники не первый год гадают о природе отношений звезд: ходили слухи, что когда‑то между Анной и T‑Killah вспыхнул роман. А позже, во время участия рэпера в реалити‑шоу, публика встретила его прохладно.

«Он на самом деле неплохой. Но я не знаю, кто его поломал так сильно когда‑то, и почему он несет эту травму с собой сегодня. У нас всегда есть выбор не предавать, но он всегда выбирал предавать. Надеюсь, он когда‑то вновь поверит людям и поймет, что мир не соткан только из плохих людей», — поделилась Анна Седокова.

В этих словах будто уживаются сразу два чувства: понимание чужой боли и осознание собственных обид. Седокова словно старается не судить строго, но и не готова закрывать глаза на поступки, которые оставили след. Ее послание звучит как тихий призыв: пусть прошлое останется прошлым, а впереди будет место доверию и свету.

А вы как оцениваете поведение T‑Killah на шоу «Мастер игры»? Поделитесь в комментариях.