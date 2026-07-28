«Всегда смогу навестить»: Киркоров захоронил прах мамы и бабушки на Троекуровском кладбище

После церемонии прощания с Бедросом Киркоровым, прошедшей в марте 2025 года на Троекуровском кладбище Москвы, Филипп Киркоров озвучил свое намерение обустроить на 21‑м участке этого известного некрополя родовое место упокоения.
Артист поделился деталями непростой организации перезахоронения.
«Для начала я перевез из Софии в Москву прах моей мамы, Виктории Марковны Киркоровой, ушедшей в 1994‑м, и бабушки, Лидии Михайловны Лихачевой, которая скончалась в 1987 году и тоже там была похоронена. Сделать это оказалось очень непросто, но помогло наше Министерство иностранных дел», — рассказал поп-король.
Торжественный момент настал 28 июля — было принято решение предать земле привезенные урны. Филипп Киркоров прибыл к месту захоронения с пышным букетом белоснежных роз. Компанию ему составили только двое самых верных друзей: дети артиста на церемонии не присутствовали. Алла-Виктори и Мартин сейчас находятся на отдыхе. Следуя православному обычаю, после того как урны поместили в могилу, певец осенил себя крестным знамением и бросил в углубление три горсти земли.
Филипп Киркоров на могиле Бедроса Киркорова. Фото: Алексей Белкин / News.ru / Global Look Press
«Я год занимался этим вопросом! Но очень рад, что теперь мама и бабушка не на чужбине, а на родине, в России, где их всегда смогу навестить, поклониться, принести цветы», — поделился Филипп Киркоров.
Киркоров развеял распространявшийся в интернете слух о том, что в 1994 году он не присутствовал на похоронах матери в Софии. В сети ходили версии, будто после кончины Виктории Марковны артист уехал на гастроли в Израиль вместе с молодой супругой Аллой Пугачевой, а причиной такого решения называли якобы данное матерью разрешение не подводить поклонников. Однако певец подтвердил, что все‑таки был на той церемонии прощания. Теперь же он вновь воздал матери почести, завершив важный для себя этап семейной истории.
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