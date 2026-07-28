«Всегда смогу навестить»: Киркоров захоронил прах мамы и бабушки на Троекуровском кладбище

«Я год занимался этим вопросом! Но очень рад, что теперь мама и бабушка не на чужбине, а на родине, в России, где их всегда смогу навестить, поклониться, принести цветы», — поделился Филипп Киркоров.

Киркоров развеял распространявшийся в интернете слух о том, что в 1994 году он не присутствовал на похоронах матери в Софии. В сети ходили версии, будто после кончины Виктории Марковны артист уехал на гастроли в Израиль вместе с молодой супругой Аллой Пугачевой, а причиной такого решения называли якобы данное матерью разрешение не подводить поклонников. Однако певец подтвердил, что все‑таки был на той церемонии прощания. Теперь же он вновь воздал матери почести, завершив важный для себя этап семейной истории.