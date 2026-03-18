Организаторы большого гала‑концерта звезд мирового балета Les Etoiles (Звезды) в Риме отменили выступление известной балерины Светланы Захаровой. Они были запланированы на 20 и 21 марта. Артистка подтвердила эту информацию, но не стала раскрывать подробности случившегося.

Мнение Анастасии Волочковой

Ситуация получила общественный резонанс после того, как свое мнение высказала балерина Анастасия Волочкова. Ее комментарий привлек внимание не только из‑за сути сказанного, но и из‑за яркой эмоциональной окраски высказываний.

"Я могу сказать одно: русские артисты балета, драматического искусства, спортсмены составляют угрозу для всего мира, потому что они обладают высоким уровнем профессионализма", — сказала Анастасия Волочкова.

Она также отметила высокий статус Светланы Захаровой. Волочкова напомнила, что Захарова признанная во всем мире балерина.

Почему русских артистов "боятся"? Версия Волочковой

По словам Анастасии Волочковой, представители русской балетной школы всегда сталкивались с определенной опаской за рубежом. И причина этому, по ее мнению, высокая конкуренция. Волочкова дала понять, что талант и мастерство российских артистов воспринимаются как вызов — не столько культурный, сколько профессиональный.

"Я представляла Россию на всех мировых сценах, — напомнила Анастасия Волочкова. — Всегда боялись, всегда".

По материалам РИА Новости.

