«Все здесь сделано руками Коли»: Людмила Поргина приезжает на дачу в память о покойном муже

После череды телевизионных съемок актриса Людмила Поргина наконец вырвалась на дачу — за город, туда, где когда-то они с Николаем Караченцовым отдыхали душой. В эти выходные она не просто хочет перевести дух, но и решить накопившиеся бытовые вопросы — ведь, как признается вдова актера, работы у нее непочатый край.

Людмила Поргина рассказала, что собирается привести в порядок деревянный забор, который со временем сильно покосился. Она планирует вызвать мастеров, чтобы те либо починили, либо заменили его. Актриса призналась, что ей важно сохранить достойный облик участка.

«Не хочу, чтобы люди, проходя мимо нашего участка говорили: «Какой никудышный забор, а ведь это дача Караченцова!» Все здесь сделано руками Коли, чтобы прекрасно жить и отдыхать», — цитирует Людмилу Поргину MK.RU .

При этом Поргина подчеркнула, что они никогда не стремились стать заядлыми дачниками и не занимались выращиванием овощей и фруктов: ей, как она заметила, проще пойти и купить все необходимое.

Вспоминая прошлые годы, Людмила рассказала, что летом семья обычно уезжала отдыхать в Болгарию, а за садом в их отсутствие присматривал садовник. Николай Караченцов приезжал на дачу, чтобы отоспаться и восстановить силы — в условиях напряженного графика гастролей и съемок это было для него жизненно необходимо. В уединении он набирался энергии, а в редкие свободные часы они вместе готовили шашлыки. Поргина вспоминает, как муж ходил по участку счастливый и с восторгом говорил о том, как хорошо они все обустроили.

Она поделилась и тем, как раньше они с Николаем по вечерам гуляли по чудесному лесу. Теперь такие прогулки она совершает одна — в компании собак. С грустью Людмила отметила, что многих соседей и друзей, с которыми когда-то читали стихи и вели долгие разговоры обо всем на свете, уже нет: ушел из жизни Юрий Никулин, не стало Юрия Соломина. Из прежнего круга друзей поблизости остался лишь Александр Калягин.

Напомним, известный актер Николай Караченцов скончался 26 октября 2018 года в возрасте 73 лет. Причиной смерти стали осложнения, вызванные онкологическим заболеванием и последствиями тяжелой аварии, произошедшей в 2005 году.