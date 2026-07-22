«Все время держится за маму»: Дарья Донцова рассказала о состоянии внука после нападения собаки

Автор детективов Дарья Донцова поделилась переживаниями о состоянии своего семилетнего внука Саши, который пострадал в результате нападения собаки. Писательница рассказала, что в момент происшествия мальчик играл на улице. Мимо проходил мужчина с крупной собакой — по словам Донцовой, он спустил животное, и оно бросилось на ребенка.

Пес схватил Сашу за голову. При этом владелец собаки, как утверждает писательница, просто стоял, смотрел и улыбался.

«Сашу от ужаса парализовало, он даже кричать не мог», — рассказала Дарья Донцова KP.RU.

К счастью, рядом оказался неравнодушный прохожий: он сумел отогнать пса и доставил израненного Сашу домой. Вскоре на место прибыла бригада скорой помощи из Центра Рошаля в Красногорске — медики приехали в кратчайшие сроки.

Дарья Донцова с особой теплотой говорила о работе врачей: специалисты, не подозревая, что имеют дело с внуком знаменитой писательницы, проявили к мальчику исключительную внимательность и участие. Медики тщательно обработали повреждения и наложили швы на раны головы — сейчас здоровью Саши ничего не грозит.

Однако душевное состояние ребенка по-прежнему вызывает тревогу. Мальчик еще какое‑то время останется под наблюдением врачей: хотя травмы уже обработаны, ему по-прежнему необходимы обезболивающие инъекции. По словам Донцовой, ее внук до сих пор находится в шоке, он очень испуган и боится оставаться в палате один.

«Он все время держится за маму…», — рассказала Дарья Донцова.

Дарья Донцова также рассказала о характере и воспитании внука. Саша — ее младший внук, в июне ему исполнилось семь лет. Он алтарник в храме, куда ходит семья Донцовых. Эту традицию продолжил сын писательницы, а Сашу тоже ввели в алтарь. Сама Донцова преподает в Сретенской духовной академии, и семья старается воспитывать детей в православных традициях.