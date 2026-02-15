"Все в твоих руках, Аврора": сын Дубцовой намекнул на роман с Кибой

Нежные объятия и тайный смысл

Очевидцы заметили, что Аврора и Артем весь вечер мило общались и флиртовали. В Сети даже появилось видео, где девушка нежно обнимает молодого человека под песню Агутина и Варум. Сам Черницын, судя по всему, был совсем не против: в ответ он лишь улыбнулся и произнес: "Все в твоих руках, Аврора".

Интересно, что ролик в своем блоге опубликовал именно Артем, тогда как сама именинница предпочла оставить эти кадры за кадром официального поста.

Игривый комментарий, который заметили все

В своем посте, посвященном дню рождения, Аврора сделала акцент на семье и трогательно обратилась к матери. Но подписчики заметили другое: в комментариях засветился и Артем Черницын.

Парень оставил интригующую фразу: "Крейсер "Аврора" хорошо поплыл". Намек был слишком прозрачным, чтобы его не заметить. Сама именинница оценила шутку лайком, но пока никак не комментирует статус их возможных отношений.

Артему 25 лет, он всего на пять лет старше Авроры. Это разительно отличается от ее предыдущих отношений с 63-летним Лепсом. Оба — дети из обеспеченных и известных семей шоу-бизнеса. Черницын, как и Аврора, связан с музыкой и активно строит сольную карьеру.

Расставание с Лепсом

Напомним, в конце января Аврора Киба официально объявила о расставании с Григорием Лепсом. Их роман длился около полутора лет и вызывал массу споров из-за разницы в возрасте в 45 лет. Сама девушка тогда подчеркнула, что они расстались мирно, без обид и скандалов, сохранив уважение друг к другу.