Все в черном: бывший муж Анны Чиповской пришел проститься с экс-тещей

Скорбь родных была видна невооруженным глазом. Дочь актрисы, Анна Чиповская, держалась стойко, но крупные черные очки на ее лице скрывали следы слез.

Рядом с ней в этот тяжелый момент был человек, чье появление многие отметили отдельно — ее бывший супруг, режиссер Дмитрий Ендальцев.

Бывший муж пришел поддержать: жест вне формальностей

Несмотря на то, что их брак с Анной остался в прошлом, Дмитрий не остался в стороне. Он пришел не просто как знакомый, а как близкий человек, чтобы поддержать бывшую жену в дни потери матери.

Самый трогательный момент был, когда Ендальцев подошел к гробу, чтобы попрощаться с Ольгой Чиповской — своей бывшей тещей. Этот шаг говорит о многом: видимо, несмотря на развод, в семье сохранились человеческие связи и глубокое уважение. После того как он отдал последние почести, Дмитрий вернулся к Анне, чтобы быть рядом.

Прощание с легендой сцены

Церемония началась в понедельник утром. Проститься с любимой актрисой пришли ее коллеги по театру, друзья и родные. Ольга Чиповская служила в Вахтанговском театре долгие годы и сыграла десятки ярких ролей.

Зрители запомнили ее как Адельму в знаменитой "Принцессе Турандот", Габриэль в "Старинных русских водевилях" и Абигайль в "Стакане воды". Ее талант был отмечен на государственном уровне — в 2021 году она получила медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.

О ее уходе театр сообщил накануне, 4 февраля. Актрисе было 67 лет. В заявлении выражались соболезнования всем, кто ее знал и любил. Последним пристанищем Ольги Чиповской станет Хованское кладбище в Москве, где она будет похоронена.