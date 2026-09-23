«Все сильно раздуто»: знакомые Джигана отреагировали на инцидент со стрельбой

Скандал вокруг известного российского рэпера Джигана набирает обороты. Появились громкие слухи о происшествии со стрельбой в его доме, в центре которых оказались его дети. Однако окружение артиста опровергает эти сведения, называя их сильно преувеличенными.

Источник из близкого круга семьи Джигана рассказал, что ситуация сильно раздута.

«Ничего такого уж страшного там не было, все сильно раздуто, преувеличено. Мы многое видели, но это происходит не потому, что есть вседозволенность. Он пытается справиться с этой проблемой, но не может. Это сильнее его», — сказали в окружении Джигана.

Источник также подчеркнул, что любовь Джигана к детям не вызывает сомнений.

«Он очень любит детей и никогда бы их не обидел», — добавил знакомый рэпера, пожелавший остаться неизвестным.

Ранее сын Давид и дочь Лея по собственному желанию проживали с отцом, но после слухов о происшествии ситуация кардинально изменилась.

Как сообщает Woman.ru, экс-жена рэпера Оксана Самойлова приняла окончательное решение: она навсегда забрала детей к себе и больше не позволит им жить с Джиганом. На данный момент детьми занимается только она, и детали дальнейшего взаимодействия бывших супругов по вопросам воспитания пока не разглашены.

Сам же Джиган категорически опроверг инцидент в своем доме, назвав появившиеся сообщения на эту тему провокацией. Тем временем МВД уже занялось проверкой ночной стрельбы и факта удержания людей в особняке Джигана. Если информация подтвердится, Джигану грозит реальный тюремный срок.