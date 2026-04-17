"Все делаю, чтобы не быть бывшей Лепса": Аврора Киба на красной дорожке ММКФ сделала заявление

На открытии 48‑го ММКФ внимание прессы привлекла Аврора Киба — участница реалити‑шоу "Мастер игры" и бывшая невеста Григория Лепса. Девушка впервые вышла на дорожку фестиваля и не осталась в стороне от вопросов журналистов: она откровенно рассказала о личной жизни и взглядах на отношения.
Блеск и откровения на красной дорожке
Среди именитых гостей церемонии открытия 48‑го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) оказалась Аврора Киба. Для девушки это стало дебютным выходом на красную дорожку престижного киносмотра.
Аврора подготовилась к событию основательно: сделала аккуратную прическу и выбрала эффектный наряд — облегающее золотистое платье с открытой спиной. Элегантный образ выгодно подчеркнул стройность участницы реалити‑шоу и привлек внимание фотографов и гостей мероприятия.
Образ Авроры Кибы для красной дорожки ММКФ. Фото: соцсети Авроры Кибы
Ощущения от выхода в свет девушка описала так.
"Очень холодно, но очень красиво, а красота требует жертв. У меня на душе весна!" — заявила экс-невеста Лепса.
О личной жизни без прикрас
Журналисты не упустили возможности расспросить Аврору о ее отношениях с Григорием Лепсом. Киба подтвердила, что прекратила общение с Лепсом. Также она прокомментировала ярлык "бывшей невесты Лепса", который закрепился за ней в медиапространстве. Аврора заявила, что непременно от него избавится.
"Я сейчас все делаю, чтобы не быть бывшей Лепса, а чтобы он был моим бывшим", — высказалась красотка.
Киба призналась, что нынешний избранник не балует ее столь же роскошными подарками, как Григорий Лепс. Молодой человек более внимателен к своим тратам, чем артист.
"Тут просто более финансово грамотный человек. Подарки, конечно, дарит, балует. "Доброе утро, моя королева"! В отношениях у нас нет никаких запретов, мы все взрослые и свободные люди. Я и сама понимаю, что если я в отношениях, то не делаю некоторых вещей", — заявила Киба.
Выход Авроры Кибы на красную дорожку ММКФ стал не просто светским событием, а возможностью заявить о себе вне связи с прошлым.
С Лепсом Аврора порвала не так давно. Ранее пара заявляла, что намерена пожениться. Лепс даже делал Авроре предложение. Но многие считали их роман пиаром. В пользу этого говорит и тот факт, что благодаря Лепсу Аврора засветилась на ТВ, а теперь блистает на красной дорожке ММКФ. А ведь до романа с известным певцом о существовании Авроры Кибы никто и не догадывался.
По материалам VOICE
