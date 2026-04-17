"Все делаю, чтобы не быть бывшей Лепса": Аврора Киба на красной дорожке ММКФ сделала заявление

Ощущения от выхода в свет девушка описала так.

"Очень холодно, но очень красиво, а красота требует жертв. У меня на душе весна!" — заявила экс-невеста Лепса.

О личной жизни без прикрас

Журналисты не упустили возможности расспросить Аврору о ее отношениях с Григорием Лепсом. Киба подтвердила, что прекратила общение с Лепсом. Также она прокомментировала ярлык "бывшей невесты Лепса", который закрепился за ней в медиапространстве. Аврора заявила, что непременно от него избавится.

"Я сейчас все делаю, чтобы не быть бывшей Лепса, а чтобы он был моим бывшим", — высказалась красотка.

Киба призналась, что нынешний избранник не балует ее столь же роскошными подарками, как Григорий Лепс. Молодой человек более внимателен к своим тратам, чем артист.

"Тут просто более финансово грамотный человек. Подарки, конечно, дарит, балует. "Доброе утро, моя королева"! В отношениях у нас нет никаких запретов, мы все взрослые и свободные люди. Я и сама понимаю, что если я в отношениях, то не делаю некоторых вещей", — заявила Киба.

Выход Авроры Кибы на красную дорожку ММКФ стал не просто светским событием, а возможностью заявить о себе вне связи с прошлым.

С Лепсом Аврора порвала не так давно. Ранее пара заявляла, что намерена пожениться. Лепс даже делал Авроре предложение. Но многие считали их роман пиаром. В пользу этого говорит и тот факт, что благодаря Лепсу Аврора засветилась на ТВ, а теперь блистает на красной дорожке ММКФ. А ведь до романа с известным певцом о существовании Авроры Кибы никто и не догадывался.

