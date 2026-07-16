«Время пришло»: 17-летняя дочь Юлии Пересильд стала бизнесвумен

Юный возраст — не помеха большим свершениям, это доказывает дочь Юлии Пересильд. 17-летняя Анна уверенно прокладывает свой путь не только в кино, но и в мире моды. Анна Пересильд, уже успевшая заявить о себе на съемочных площадках, решила раскрыть еще одну грань своего таланта, она запустила собственный бренд одежды.

В личном блоге актриса поделилась стильным промороликом, который передает настроение новой коллекции. В центре внимания — элегантные приталенные жакеты с выразительным декольте: лаконичные, но с характером. По словам Анны, над этим проектом она вместе с командой работала больше шести месяцев — и теперь готова перевернуть новую страницу своей творческой биографии.

«Эта идея живет со мной с самого детства. В один день я просто решила, что время пришло, и я к этому готова. Идеи при создании рождались в голове невероятно быстро. С такой же скоростью находились очень талантливые люди, которые сейчас работают в нашем бренде», — поделилась Анна в личном блоге.

Так на свет появился бренд ANKA PERESILD — воплощение детской мечты актрисы.

«Моя детская мечта, которая осуществилась», — с искренней радостью призналась она.

Для Анны важно не просто выпускать вещи, а создавать нечто особенное: по ее словам, главная ценность бренда — в способности подчеркивать индивидуальность и красоту каждого человека.

Анну поддержал ее возлюбленный, музыкант Ваня Дмитриенко.

«Шикарно… Ну просто восхитительно!» — восторженно отозвался певец в комментариях к посту Анны.

Мама начинающей бизнесвумен, актриса Юлия Пересильд, пока никак публично не отреагировала на это начинание дочери. Но очевидно, что звездная родительница поддерживает свою талантливую наследницу во всем.

Напомним, что недавно Дмитриенко и Пересильд отпраздновали успех на «Премии Муз‑ТВ 2026. Движение»: их совместный трек «Силуэт» завоевал награду в номинации «Лучшая коллаборация».

А вы как считаете, у Анны Пересильд получится быть еще и бизнесвумен или ей лучше сосредоточиться на актерстве? Поделитесь в комментариях.