Врачи спасают вдову Караченцова Поргину после падения на даче

Вдова прославленного актера Николая Караченцова Людмила Поргина сейчас находится на лечении в больнице. Госпитализация стала следствием травмы, которая до сих пор дает о себе знать. Несмотря на плановый характер пребывания в медучреждении, история падения остается болезненной, а восстановление идет не так быстро, как хотелось бы самой актрисе.

Все случилось еще в конце зимы на даче Людмилы Андреевны. Снега почти не осталось, но кое‑где еще держался тонкий слой льда — его Поргина не заметила и упала на правый бок, сильно ударившись. К счастью, тазобедренную кость удалось не повредить, однако ушиб мягких тканей оказался крайне болезненным и заживает долго. Именно из‑за затянувшегося восстановления актрисе потребовалась плановая госпитализация.

Людмила Андреевна откровенно рассказала о своем самочувствии и о том, как проходит лечение. По словам артистки, персонал клиники окружил ее заботой.

«Врачи относятся ко мне с нежностью, заботой. Просто молодцы! Мне делают разные процедуры. Капельницы, токи, массажи…» — цитирует Поргину MK.RU.

Каждый день у Поргиной расписан буквально по минутам. Актриса рассчитывает пробыть в больнице еще около недели. При этом она старается сохранять оптимизм и не терять бодрости духа.

«Я чувствую себя нормально, — поделилась Людмила Андреевна. — Жалко только, что такая погода стоит хорошая. Очень хочется гулять с собачками в лесу, а я тут лежу. Это немножко расстраивает. Но ничего: мы встанем и побежим обязательно».

Эти слова хорошо отражают характер Поргиной — даже в непростой ситуации она смотрит вперед с надеждой и верит, что вскоре снова сможет наслаждаться прогулками и другими привычными радостями жизни.

Давайте пожелаем Людмиле Поргиной скорейшего восстановления и возвращения к привычной жизни! Оставляйте свои пожелания в комментариях.