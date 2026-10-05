Врачи бьются за жизнь Татьяны Тарасовой, стабилизировать пока не удается

Очередная госпитализация произошла в начале октября. Источник сообщил агентству:

«Она снова в больнице. Состояние пока не могут стабилизировать».

Причины ухудшения здоровья и подробности о самочувствии тренера не раскрываются.

Это уже не первое обращение Тарасовой за медицинской помощью в текущем году. В апреле она попала в реанимацию с сильной простудой, после чего была выписана 20 апреля.

В начале сентября тренер проходила плановое обследование в стационаре и вернулась домой. Однако уже 17 сентября появилась информация о повторной госпитализации, а спустя два дня Тарасова сообщила о выписке.

Татьяна Тарасова — одна из самых титулованных фигур в мировом фигурном катании. Она является мастером спорта СССР международного класса и заслуженным тренером СССР с 1975 года.

Среди ее воспитанников — олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Оксана Грищук и Евгений Платов, а также Алексей Ягудин. В 2008 году Тарасова была включена в Зал славы мирового фигурного катания.

Даже находясь на лечении, тренер остается в профессиональной повестке. 20 сентября исполком Федерации фигурного катания на коньках России утвердил обновленный состав тренерского совета, в который вошла и Татьяна Тарасова.