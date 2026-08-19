Врачи борются за жизнь звезды «Электроника» Владимира Торсуева, у которого проблемы с печенью

Звезда культового фильма «Приключения Электроника» Владимир Торсуев вышел на связь из больницы и постарался развеять тревоги фанатов. Актера госпитализировали ночью из‑за проблем с печенью. Сейчас врачи заняты тем, что спасти жизнь своего пациента, стабилизировав состояние его печени. Однако сам артист смотрит на ситуацию спокойно и не видит поводов для паники.

Торсуев не стал нагнетать обстановку, хотя ситуация выглядит, как очень непростая. Владимир Торсуев заверил, что с ним все в порядке, а пребывание в клинике — по сути, углубленная диспансеризация.

«На самом деле у меня все в порядке. Будем считать, что это просто плановая диспансеризация, но углубленного подхода. Ничего страшного не случилось. Я здесь отдыхаю. В хорошем месте, с хорошими докторами, в хорошей компании. Буду обследоваться несколько дней. Спасибо вам большое за беспокойство!» — рассказал артист.

Поклонники, взволнованные новостью о госпитализации любимого актера, с облегчением восприняли его бодрые слова. Сейчас главное для Торсуева — пройти полный цикл обследований, чтобы врачи могли оценить состояние здоровья и при необходимости скорректировать дальнейшие рекомендации. Сам Владимир настроен позитивно и ценит поддержку зрителей, которая придает ему сил в эти дни.

По материалам Starhit

А вы смотрели фильм «Приключения Электроника»? Помните братьев Торсуевых, сыгравших главные роли в картине? Поделитесь в комментариях.