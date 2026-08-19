Врач предупредил об угрозах жизни звезды «Не родись красивой» Нелли Уваровой, потерявшей зрение и слух

Звезда культового сериала «Не родись красивой» Нелли Уварова, знакомая миллионам зрителей по роли Кати Пушкаревой, переживает непростой период. 46‑летняя актриса столкнулась сразу с несколькими тревожными симптомами — и ситуация заставляет всерьез переживать за ее самочувствие.

За последнюю неделю состояние артистки заметно ухудшилось. По ее словам, левый глаз без коррекции теперь видит лишь на 10 % — резкое падение остроты зрения особенно пугает на фоне сильного стресса. Кроме того, на верхнем веке правого глаза у Нелли появилось подозрительное образование. К этому добавились частичная потеря слуха, першение в горле и сухой кашель. Как рассказала сама Уварова, снижение слуха началось после купания — и этот факт особенно встревожил поклонников.

Сейчас актрисе предстоит серьезный курс лечения: ей назначили ингаляции, строгую диету и даже особый режим сна — спать придется с приподнятой головой, чтобы не провоцировать развитие воспаления.

Врач‑терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин пояснил, что стресс не способен вызвать необратимую потерю зрения, но временное ухудшение вполне возможно.

«При сильном страхе или возбуждении организм выбрасывает большое количество адреналина. Этот гормон вызывает спазм сосудов. Сетчатка глаза крайне чувствительна к перепадам давления и нехватке кислорода. Когда сосуды сетчатки сужаются, она начинает „голодать“, что приводит к кратковременному падению остроты зрения», — объяснил Кондрахин.

При этом врач подчеркнул: у здорового человека после окончания стрессовой ситуации кровоток восстанавливается и зрение возвращается к прежним показателям. Однако при наличии предрасположенности такой спазм может стать спусковым крючком для обострения серьезных заболеваний — например, глаукомы, ведь сетчатка очень уязвима к колебаниям внутриглазного давления.

Что касается потери слуха после купания, терапевт подтвердил, что такая связь действительно возможна. Чаще всего причина кроется в попадании воды в наружный слуховой проход: влажная среда становится идеальной площадкой для размножения бактерий, что нередко приводит к отиту.

«Вода также может попасть глубже, за барабанную перепонку, и вызывать воспаление среднего уха. Чувство заложенности и снижение слуха в таких ситуациях — абсолютно нормальная реакция организма», — отметил специалист.

Но игнорировать подобные симптомы опасно. По словам Кондрахина, если не лечить отит, последствия могут быть крайне серьезными — вплоть до развития менингита и угрозы жизни.

«Если не лечить отит, он может спровоцировать менингит и летальный исход», — заключил Кондрахин.

Состояние Нелли Уваровой напоминает: любые резкие изменения в самочувствии — повод не заниматься самолечением, а как можно скорее обратиться к специалистам. Сейчас главное для актрисы — получить квалифицированную помощь и пройти полное обследование, чтобы выявить точные причины недомогания и начать правильное лечение.

По материалам «Вечерняя Москва»

Давайте пожелаем Нелли Уваровой здоровья! Оставляйте свои пожелания в комментариях.