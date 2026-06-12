«Впереди длительное восстановление»: Женя Медведева накануне свадьбы попала в больницу

Евгения Медведева. Фото: соцсети Евгении Медведевой

Евгения Медведева своеобразно готовится к свадьбе — фигуристка перенесла операцию на обеих ногах.

Радостные планы и неожиданные испытания — жизнь порой преподносит сюрпризы даже самым стойким. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, которая в конце месяца должна сказать «да» своему избраннику, оказалась в больнице.

Свадьба Евгении Медведевой и 25‑летнего танцора Ильдара Гайнутдинова запланирована на 29 июня — но перед торжеством спортсменке пришлось заняться здоровьем. Евгения перенесла операцию на обеих ногах: причиной стало серьезное состояние — деформация стоп.

Фигуристка не стала держать поклонников в неведении и вышла на связь из больничной палаты. На опубликованных снимках Медведева лежит на кровати в белом халате, ее ноги забинтованы до щиколоток — но при этом спортсменка улыбается и старается поддержать тех, кто за нее переживает.

Евгения Медведева поделилась снимком из палаты. Фото: соцсети

«Со мной все в порядке! Планировала эту операцию еще очень давно, теперь впереди длительное восстановление. Очень рада, что получилось поправить здоровье! До свадьбы заживет!» — поделилась Медведева.

К посту она добавила забавный хэштег: «Женя Медведева на реставрации».

Ранее фигуристка рассказывала о деталях предстоящей свадьбы. В частности, Евгения пообещала, что обязательно бросит букет невесты. А выбор даты — 29 июня — пара объяснила просто: 29 — любимое число и Евгении, и Ильдара.

Поклонники желают Евгении скорейшего восстановления и с нетерпением ждут новостей о торжестве. Ее оптимизм и легкое отношение к ситуации вдохновляют — даже в палате она остается той самой Женей, которую все любят: сильной, открытой и с улыбкой, несмотря ни на что.

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также