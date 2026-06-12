«Впереди длительное восстановление»: Женя Медведева накануне свадьбы попала в больницу

Радостные планы и неожиданные испытания — жизнь порой преподносит сюрпризы даже самым стойким. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, которая в конце месяца должна сказать «да» своему избраннику, оказалась в больнице.

Свадьба Евгении Медведевой и 25‑летнего танцора Ильдара Гайнутдинова запланирована на 29 июня — но перед торжеством спортсменке пришлось заняться здоровьем. Евгения перенесла операцию на обеих ногах: причиной стало серьезное состояние — деформация стоп.

Фигуристка не стала держать поклонников в неведении и вышла на связь из больничной палаты. На опубликованных снимках Медведева лежит на кровати в белом халате, ее ноги забинтованы до щиколоток — но при этом спортсменка улыбается и старается поддержать тех, кто за нее переживает.