"Воздуханы кончились": Надя Сысоева показала 25-летнего бойфренда, который отсидел в тюрьме

И история их знакомства — не для слабонервных. Ее парню всего 25, и он провел два года в тюрьме в США. Но сама артистка уверяет: он не преступник, а жертва обстоятельств.
"Он не сделал ничего плохого, просто пересек границу"
Сысоева призналась, что ее молодой человек оказался за решеткой за незаконное пересечение границы штата. По ее словам, он не совершал ничего ужасного, а просто оказался не в том месте не в то время.
"За те два года, что провел в исправительном учреждении, он сильно повзрослел, много читал, учил язык и теперь свободно говорит на испанском", — рассказала телезвезда.
До встречи с нынешним бойфрендом Надя 2,5 года жила без отношений. За это время ей писали разные мужчины — и старше, и моложе, и статусные. Но всех их Сысоева называет одним словом — "воздуханы". То есть те, кто много обещает, но ничего не делает.
"А этот парень просто взял и сделал. Захотел, чтобы я стала его, и добился этого. Окружил меня заботой, вниманием, делает мне сюрпризы приятные постоянно", — поделилась артистка.
Непростая личная жизнь Нади Сысоевой
У 40-летней Нади Сысоевой за плечами несколько громких романов. В разное время ей приписывали отношения с Павлом Волей, хотя сама артистка всегда называла их дружбой.
Три года она встречалась с музыкантом Романом Паном, но пара рассталась. Затем был роман с продюсером Ильей Бачуриным, который продлился два года.
Последние отношения, о которых знала публика, — с блогером Сашей Стоуном. Они тесно познакомились на шоу "Выжить в Дубае" в конце 2023 года. Разница в возрасте — 15 лет — не смущала влюбленных, но и этот союз распался сразу после окончания проекта.