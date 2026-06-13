«Воспринимают как «гнилого» человека»: Влад Череватый дал характеристику Полине Дибровой

В премьерном выпуске второго сезона шоу «Мастер игры» развернулся эмоционально насыщенный диалог: Влад Череватый и Полина Диброва затронули темы, которые редко выносят на публику. В рамках реалити-шоу герои получили шанс откровенно поговорить о личном. И Полина, устав от шлейфа слухов и едких комментариев в свой адрес, напрямую спросила у экстрасенса, как сбросить груз чужого негатива и противостоять проискам недоброжелателей.

«Вас воспринимают как гнилого человека, хотя это не так. Это прям считывается, вы пытаетесь закрыть себя настоящую. Вам бы со мной поработать и все было бы (хорошо)», — без обиняков заявил Влад.

Слова гостя шоу попали в цель: Полина не стала спорить и признала, что разрыв между ее внутренним самоощущением и тем образом, который рисует публика, действительно существует. Она подтвердила, что тяготится репутацией надменной персоны и искренне хочет освободиться от этого ярлыка, который, по ее ощущениям, мешает быть собой.

Брак Полины и Дмитрия Дибровых, продлившийся 16 лет, завершился официальным разводом в сентябре 2025 года. По словам самой Полины, переломный момент наступил во время совместного отпуска на Сейшелах — именно тогда она осознала глубину своих чувств к Роману Товстику и поняла, что живет в состоянии внутреннего конфликта, стараясь угодить всем вокруг, но предавая собственные ощущения.

В интервью Лауре Джугелия Диброва рассказывала, что долго взвешивала последствия своего решения, думая о близких и о том, какой удар развод нанесет родным, однако в итоге открыто поговорила с Дмитрием. Расставание оформили цивилизованно: споров об опеке над тремя сыновьями не возникло, имущество разделили по обоюдной договоренности.

Сейчас Полина строит отношения с Романом Товстиком — бизнесменом, который развелся со своей прежней супругой Еленой. Отношения пары развиваются на фоне громких семейных историй и пристального внимания прессы. Сами влюбленные делают ставку на то, чтобы пройти через все сложности с достоинством и выстроить собственную жизнь, опираясь на взаимное доверие.