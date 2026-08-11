Волочкова заявила, что управляющая компания задолжала ей более 5 миллионов рублей

По словам артистки, суд обязал УК выплатить ей компенсацию свыше пяти миллионов рублей, однако деньги она так и не получила уже два года. В результате ей пришлось продать дорогую ей недвижимость.

Инцидент, по словам Волочковой, произошел несколько лет назад по вине управляющей компании.

«Была проведена независимая экспертиза, чтобы установить масштаб повреждений. На основании этих экспертиз началось это судебное разбирательство. Но в итоге восстанавливать квартиру мне пришлось за свои деньги», — пожаловалась балерина в беседе с Общественной Службой Новостей.

Артистка добавила, что в конечном счете ей пришлось продать это жилье, которое она называла «любимой квартирой в Питере», и этот шаг дался ей крайне тяжело.

Волочкова подчеркнула, что исполнительное производство по решению суда, которое состоялось около двух лет назад, недавно было приостановлено из-за якобы нехватки средств у УК. Однако ее адвокаты, по словам балерины, располагают информацией, которая опровергает эти доводы.

Адвокат Александр Бенхин в беседе с «АиФ» подтвердил, что Волочкова де-юре находится в статусе пострадавшей стороны и суд встал на ее сторону, однако процесс взыскания может быть затруднен из-за возможного отсутствия свободных средств у компании-должника.

В свою очередь, судебные приставы пояснили, что исполнительное производство действительно приостановлено, но не прекращено, и работа по взысканию средств продолжается.

История этой квартиры насчитывает уже несколько лет. Апартаменты на Итальянской улице в центре Петербурга были подарены балерине олигархом Сулейманом Керимовым.

В 2021 году квартиру затопило из-за протечки крыши, что привело к порче дорогой отделки и интерьера. Затопление, по словам Волочковой, произошло по вине управляющей компании.

В 2024 году суд встал на сторону балерины, обязав УК выплатить ей более 5 миллионов рублей, однако артистка до сих пор не получила денег.