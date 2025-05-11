Волочкова задолжала более 190 тысяч рублей за ЖКУ

Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова еще в апреле выставила на продажу свою элитную квартиру площадью в 196 кв. м. Эта недвижимость расположена на Итальянской улице в Санкт-Петербурге. В квартире шесть комнат. Однако покупателям кроме внушительной цены — 165 млн рублей, придется заплатить также и долг по коммунальным платежам в размере 127 630 рублей. Суд уже обязал артистку погасить задолженность, пишет kp.ru. Не исключено, что долг по ЖКУ балерина выплатит из тех средств, которые выручит за продажу квартиры.

Но и это еще не все. Долги за коммунальные платежи у Анастасии Волочковой есть не только по питерской недвижимости, но и в Москве. Так, за квартиру в Петровском переулке балерина должна около 67 тысяч рублей по ЖКУ. Общая сумма долга составляет порядка 194 тысяч рублей.