Волочкова взяла с собой на Мальдивы 33-летнего красавчика: кто он

Анастасия Волочкова умеет держать публику в тонусе: едва ли не каждый ее шаг тут же становится поводом для бурных обсуждений. На этот раз внимание поклонников приковано не к очередному шпагату, а к спутнику балерины — ее новому директору Максиму Николаеву. 33‑летний мужчина намеревался отправиться вместе с Волочковой на Мальдивы. Но есть нюанс.
У Анастасии Волочковой недавно сменился директор: теперь ее делами занимается Максим Николаев, которому исполнилось 33 года. По словам окружения артистки, он не просто менеджер, а человек, активно вовлеченный в рабочие процессы и публичные выходы звезды.
Примечательно, что Волочкова решила на этот раз взять с собой на Мальдивы именно его в качестве «+1». Особые приметы нового директора Анастасии — он харизматичен и нереально хорош собой.
Анастасия Волочкова и ее директор Максим Николаев. Фото: соцсети Максима Николаева
Именно Максим Николаев записывал в аэропорту видео с участием Анастасии Волочковой. Дело в том, что звезду балета не допустили на рейс. И вылететь на Мальдивы минувшей ночью она не смогла.
Причина, по которой Волочковой отказали в перелете, неизвестна. Сама Анастасия рассказала, что ее сняли с рейса якобы из-за того, что она опоздала на посадку. Балерина же утверждает, что пришла к гейту за тридцать минут до вылета. Волочкова вне себя от гнева и грозит авиакомпании последствиями.
А вы как думаете, почему Волочкову не пустили на рейс? Поделитесь в комментариях.