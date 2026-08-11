Волочкова взяла с собой на Мальдивы 33-летнего красавчика: кто он

Анастасия Волочкова умеет держать публику в тонусе: едва ли не каждый ее шаг тут же становится поводом для бурных обсуждений. На этот раз внимание поклонников приковано не к очередному шпагату, а к спутнику балерины — ее новому директору Максиму Николаеву. 33‑летний мужчина намеревался отправиться вместе с Волочковой на Мальдивы. Но есть нюанс.

У Анастасии Волочковой недавно сменился директор: теперь ее делами занимается Максим Николаев, которому исполнилось 33 года. По словам окружения артистки, он не просто менеджер, а человек, активно вовлеченный в рабочие процессы и публичные выходы звезды.

Примечательно, что Волочкова решила на этот раз взять с собой на Мальдивы именно его в качестве «+1». Особые приметы нового директора Анастасии — он харизматичен и нереально хорош собой.