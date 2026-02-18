Волочкова оперировалась в Германии в клинике для бомжей

Вскрылась скандальная правда о немецкой операции Анастасии Волочковой. Балерина уверяла, что легла под нож у лучших врачей Германии. Но подробности ее лечения оказались куда прозаичнее.

Где на самом деле оперировали Волочкову

Анастасия Волочкова, отметив 50-летие, отправилась в Германию. В личном блоге звезда балета сообщила, что перенесла хирургическое вмешательство. Известно, что за операцию она отдала почти миллион рублей. При этом балерина решила сэкономить.

Как выяснилось, Волочкова я не стала брать расширенную программу, которая предполагает более комфортные условия восстановления. Балерина ограничилась стандартным пакетом. И быстро выписалась из клиники.

Как рассказал источник, сама больница, которую выбрала артистка, выглядела не так блестяще, как в ее рассказах.

"Волочкова заявила, что ее оперировали лучшие врачи Германии, а сама больница — одна из самых уважаемых в стране. По факту, St. Marien-Hospital — один из худших госпиталей в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия", — поделился анонимный собеседник.

Он добавил, что местные жители часто жалуются на это медицинское учреждение. Мол, и кормят там неважно. И медсестер не хватает, и анализы могут перепутать. А еще эта клиника обязана оказывать помощь бомжам. Так что, обычных пациентов выписывают быстро, чтобы освободить койки для бездомных.

Что рассказывала Волочкова об операции

В беседе с Teleprogramma.org Анастасия Волочкова рассказывала, что клинику в Германии ей порекомендовали друзья. И уже через день после операции она стояла "на своих ножках". Но пока балерина ходит, опираясь на специальные опоры. А уже 5 марта Волочкова выйдет на сцену. Впервые после операции.

По материалам SHOT

А вы как считаете, Анастасия Волочкова стала бы оперироваться в плохой клинике? Ответьте в комментариях.